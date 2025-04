Demandas judiciales mediatizadas: "No todo lo que se denuncia se investiga"

“Yo puedo ir mañana y presentar una denuncia sobre cualquier cosa”, lanzó la conductora Carmela Bárbaro en “Soy casta”. Con la expresión, la periodista buscó, por un lado, destacar la existencia de acusaciones infundadas, y por otro, precisar con claridad el estado judicial de la acusación presentada por la periodista Viviana Canosa sobre la presunta existencia de una red de trata y pedofilia. La denuncia aún no tiene juez asignado, ni tampoco se han hecho avances en la investigación del caso.

El foco mediático volvió a posarse sobre figuras públicas mencionadas por Canosa. Bárbaro remarcó que “no se sabe si las personas nombradas tienen algún tipo de participación. Algunas pueden ser testigos, otras no tener nada que ver”. La exposición mediática de nombres famosos, sostuvo, desvió la atención del eje central: “Si hay menores en un prostíbulo o sauna, eso debe investigarse, pero todavía no se probó nada de eso", expresó.

En la misma línea, la periodista subrayó que se tergiversó mediáticamente el contenido original de la denuncia de Canosa, usada como trampolín para operaciones discursivas. “Esto no tiene que ver con diversidad sexual sino con delitos como la trata de personas. Se mezclaron temas distintos a propósito”, señaló. Luego agregó: “La trata existe. Hay garitos en todo el país, no sólo en Capital Federal”.

La intervención también cuestionó la desaparición de políticas públicas. Bárbaro denunció el desfinanciamiento de la línea telefónica 144 y apuntó contra el vaciamiento de la Educación Sexual Integral (ESI), un factor clave para detectar abusos intrafamiliares. “No se habla del verdadero problema: ¿qué pasa con los menores de edad, con los abusos sexuales y con la trata?”, mencionó, y completó: "No todo lo que se denuncia se investiga".

Milei vinculó a parejas gay con la "pedofilia", pero las cifras de abuso intrafamiliar muestran una realidad más aterradora

Desde el estudio se intentó correr el velo mediático que cubre a los temas de alta exposición pública y que configuran delitos . Bárbaro cerró con una imagen cruda: “Una persona víctima de trata es una mercancía inagotable. No se vende una vez sino miles”.

LB / FPT