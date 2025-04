Escándalo Canosa: la respuesta de Patricia Bullrich a la conductora y las revelaciones sobre el polémico Tim Ballard

Luego de que la conductora Viviana Canosa apuntara directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “no escucharla” con respecto a la desaparición de Loan Peña, la funcionaria salió a responder las acusaciones. Puntualmente, la periodista había dicho que el Gobierno no quiso recibir al ex agente del FBI, Timothy Ballard, para ayudarlos con los avances del caso en cuestión. A partir de esto, Bullrich señaló: “El señor se aprovechó de mujeres, tiene 23 causas por abuso y fue expulsado de todas las organizaciones contra la trata de las que participaba”.

Ballard fue el hombre en el que se basó la película Sound of Freedom, un largometraje en el que el funcionario norteamericano lucha contra redes de trata infantil. Por este motivo, la funcionaria explicó durante una nota con NG Federal, que el Gobierno no iba a recibir a una persona con su historial para ayudarlos con un caso delicado como el del niño, desaparecido desde el 13 de junio del 2024.

"Él quiso meterse aquí y no lo dejamos. Hablé con Eduardo Verástegui, director de la película, y también lo apartaron de la organización”, explicó Bullrich al respecto. Además, remarcó que en la producción del film estaba Verónica Toller, quien es una reconocida especialista en el tema.

Bullrich se refirió al caso Loan y sostuvo que “hubo un pacto de silencio entre las pocas personas que saben qué pasó”. En ese sentido, aseguró que su cartera continúa trabajando activamente en la investigación. “Tenemos un equipo acompañando a la jueza, un subsecretario dedicado exclusivamente al tema y las fuerzas federales siguen trabajando”, detalló, desmintiendo así las declaraciones de la conductora Viviana Canosa, quien había acusado al Gobierno de inacción. “No hemos bajado los brazos ni lo haremos, el caso sigue siendo una prioridad absoluta para nosotros”, señaló, en respuesta a las críticas.

Por último, advirtió que quienes hayan participado del encubrimiento deberán enfrentar consecuencias severas. “Esperamos que alguno de los involucrados hable. Les caerá la peor de las condenas por haber encubierto este hecho”, concluyó la funcionaria.

El lado oscuro del comisario del caso Loan: fotos a menores y una obsesión con el libro de guardia

El nombre de Ballard fue traído a colación durante la jornada del viernes 18 por la periodista María O' Donnell durante su programa radial De acá en más en Urbana Play. Según explicó, las acusaciones de pedofilia dirigidas a Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Damián Betular y Humberto Tortonese le habrían llegado a Canosa a partir del dato que le proporcionó el estadounidense.

“Lo más loco es quien está detrás de todo esto: Tim Ballard”, indicó. Según la periodista, Ballard y su ONG están vinculados con teorías conspirativas que asocian a los demócratas, a los defensores de la diversidad sexual y a las personas trans con la pedofilia.

Además, O'Donnell indicó que, luego de caer en desgracia en su país, Tim Ballard vino a la Argentina cuando estalló el caso Loan. En aquel entonces, habría intentado venderle un software a Patricia Bullrich. Tras investigarlo, fue que la Ministra de Seguridad no quiso recibirlo.

El descargo de Timothy Ballard, el supuesto ex agente del FBI al que apunta Bullrich

Ballard fue mencionado Canosa en relación al caso de Loan Peña, desaparecido en junio de 2024. En las últimas horas, el hombre emitió un comunicado en el que expresó su deseo de "colaborar con el Gobierno argentino, en esta lucha que es de todos". La periodista había asegurado que el norteamericano tiene información sobre el paradero del niño y alegó que no recibió "ningún tipo de colaboración" de parte de la gestión de Javier Milei.

"Durante más de 20 años he estado luchando contra el tráfico de niños, primero en el gobierno de EEUU y luego desde el ámbito privado. Tras el éxito de la Sound of Freedom anuncié que pensaba postularme al senado para ocupar el cargo que dejaré libre el senador Mitt Romney", señaló. A su vez, explicó: “Acto seguido, un grupo de oposición destinó varios millones de dólares a ejecutar un 'asesinato de reputación'. Reclutar a varias actrices que habían trabajado conmigo en operaciones encubiertas. Ellas servirían como pantalla para no tener que relacionarse con las prostitutas o los niños que estaban secuestrados y siendo explotados sexualmente".

Timothy Ballard advirtió que "hicieron un asesinato de reputación" contra él

En este sentido, Ballard expresó que los niños que están siendo abusados se encuentran, en su mayoría, “en los lugares más oscuros”: “Allí es donde nos toca ir para poder rescatar los puntos esta situación facilitada intervención de acusaciones falsas”.

Por otra parte, detalló que existen seis demandas en su contra, de las cual cuatro fueron "desestimadas por falta de pruebas": "Todas estas personas están demandadas por difamación y divulgación de material confidencial. Su objetivo fue desprestigiar mi nombre con el fin de detener nuestra lucha contra una mafia que mueve billones de dólares cada año", apuntó.

Las acusaciones de Viviana Canosa: habló el abogado de Lizy Tagliani

Lino Andrés Gauto Cardozo habló en medio de la polémica acusación de Canosa hacia su clienta por abuso sexual de menores y manifestó que la periodista "ensució gratuitamente a una persona que no se lo merece". El letrado señaló en diálogo con Fabián Doman en el programa Ensobrados que se emite por Radio Splendid que "concretamente no hay nada en contra de Lizy" y añadió: "Es una denuncia genérica supuestamente por trata".

Además, describió que "en la causa de (Marcelo) Corazza no hay vinculación de Lizy" y que, por esa razón, Tagliani está tranquila, ya que "no hay nada que la involucre". "Presentamos una querella por calumnias e injurias contra Canosa. Además Lizy ya dijo todo en los medios de comunicación y,

ante eso, Canosa ayer empezó a diluir su discurso", explayó Cardozo.

Viviana Canosa

"Canosa ensució gratuitamente a una persona que no se lo merece. Ella trata con mucho amor a la criatura que está adoptando", mencionó el letrado. Asimismo, al ser consultado por el estado de la conductora de La Peña de Morfi, explicó: "Esto le afecta la mente, el corazón".

"Lizy conduce el domingo y el otro. No va a renunciar a La Peña de Morfi, está tranquila", dijo ante la duda que se generó acerca de si continuará o no el programa.

Por último, ante los dichos de Viviana Canosa, arremetió: "Dañar la imagen de una persona y humillarla, debe tener una retractación pública. Las acusaciones son graves".

