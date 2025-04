El presidente Javier Milei activó este jueves de Semana Santa su cuenta de X en medio del escándalo mediático que involucra a la periodista Viviana Canosa. En este caso, compartió un descargo de la conductora Mariana Fabbiani y se refirió al gerente de programación de El Trece, Adrián Suar. También apuntó contra el Grupo Clarín. La ex Intrusos, que supo ser cercana antes del ascenso del libertario a la Casa Rosada, lo acusó de dejarla sin trabajo.

“¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?”, posteó el libertario en clara alusión al conflicto televisivo que se desató tras los dichos de Canosa y el fuerte descargo que Fabbiani realizó al aire en DDM (América TV).

La tensión comenzó luego de que Canosa emitiera comentarios personales sobre la vida privada de Fabbiani, lo que generó una reacción pública e indignada de la conductora. El jefe de Estado, al tanto de lo sucedido, decidió dejar de lado la compleja realidad del país y enfocarse en un universo distinto al de la política nacional.

“Viviana Canosa, ¡basta! Decí lo que tengas que decir, cortala con las amenazas”, exclamó Fabbiani en el arranque de su programa, y agregó con dureza: “La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Todo el medio sabe lo que es Viviana Canosa”. Además, Fabbiani cuestionó directamente a Suar y al contenido emitido por Canal 13.

El posteo de Javier Milei

“Adrián, ¿qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite?”, planteó con tono crítico. Las declaraciones de Milei suman un nuevo capítulo a un conflicto que ya había escalado por sus propios medios, y que ahora involucra al jefe de Estado en la disputa pública entre dos de las figuras más reconocidas del medio televisivo.

La respuesta de Viviana Canosa a Milei

Durante la apertura de su programa, Canosa dijo que Milei la dejó "sin tres laburos con la guillotina" y se defendió: "Mucha gente del kirchnerismo me ha llamado para decirme 'ojo con la trata de personas en Tucumán' y el Gobierno que dice 'viva la libertad' está defendiendo a una conductora que sólo sonríe y es mentirosa".

Luego disparó: "Usted Presidente, maquille menos la realidad, maquillese menos y atienda la realidad, por algo usted le molesta tanto". Y sostuvo, sin atenuantes: "Nunca en mi vida -después de la Dictadura- vi un presidente más autoritario que Javier Gerardo Milei y su hermana Karina Milei".

Tras haber denunciado una supuesta red de trata de personas esta semana, Canosa recibió fuertes críticas de sus colegas y contraatacó a Flor de la V, Pablo Duggan, Roberto Piazza y Mercedes Ninci, a quienes acusó de defender a “amigos pedófilos”.

Desde el inicio de su programa en la tarde de este jueves, la conductora apuntó al musicalizador: “Cámbiame la música, tengo ganas de escuchar música de Vivaldi, tengo ganas de escuchar violines”, sostuvo con ironía.

A continuación, la periodista retomó la acusación: “Esto que empezó de a poco en Comodoro Py con una denuncia grave, va tomando otro color porque me llaman los conductores de noticieros, productores, empresarios y gente de todo el país como ONG's. Con el tema de la trata parece que hay gente muy afectada”.

Asimismo, apuntó contra la conductora Florencia de la V: “Me dice transfóbica, Lizy fue mi peinadora hace 20 años y me puede caer mal o bien. A Flor le recuerdo su pasado transfóbico. Le pidió a la gente de la Revista Pronto que no aparezca en una tapa para no quedar mal”. “Flor tenía prohibido que se llevaran chicas trans a América. Hablaba sobre las lesbianas y decía que ‘son muy susceptibles, vienen y te cag*an a trompadas en la puerta’. Una de mis mejores amigas es lesbiana y nunca se me hubiera ocurrido decir que viene a pegarme a la puerta”, continuó.

Para concluir, calificó a la presentadora como “la conductora trans que hoy se cree Mirtha Legrand y dice que soy transfóbica” y añadió: “Lizy fue mi peluquera cuando no la conocía nadie. Quien escondía a las chicas trans fue Flor de la V”.

La siguiente en la lista fue la panelista Laura Ubfal, a quien le pidió con una chicana: ”Contale a tu hija quién es su padre taxista que no conoce su identidad”. Y más tarde enfatizó: “Pareciera que en este país tiene que dar más explicaciones uno que los que delinquen, abusan o cometen delitos”.

Más tarde se refirió a la cronista Mercedes Ninci y se explayó sobre su denuncia: “Aunque le moleste, voy a volver a Comodoro Py, si querés, para no vernos, ni vayas a verme así me ahorro de escuchar esa voz de pito que tenés. Sos una frívola, Mercedes Ninci, no necesito las cámaras ni las escalinatas, prefiero entrar por una puerta de atrás. No tengo miedo ni defiendo a amigos pedófilos”.

Sobre Lizy Tagliani, la periodista mostró un clip en un reconocido bar gay de microcentro en donde bromea en medio de un stand up: ‘Lo de la violación fue hace mucho, agarré al pibe esa vez, pero nada más’, a lo que Canosa añadió: “No haría nunca humor con violaciones y menores”.

Con respecto al cruce con el periodista Pablo Duggan, sostuvo que “encantada” se enfrentaría con él ante la justicia y remarcó: “El que lo hace por rating sos vos, que estás una hora en la radio y la tele hablando de mí. Vos sos un opinólogo”.

Lizy Tagliani

Finalmente, involucró en el conflicto al diseñador de moda Roberto Piazza: “Lo llamé, le dije que lo adoro y es mutuo. ‘Nos enojamos y vos que desde los 5 años fuiste abusado por tu hermano e hiciste una ley, cuando fue el caso de Jey Mammón, ¿cómo te vas a poner de su lado y no el de Lucas Benvenuto?’”. “Lo mío es una causa que nos supera a mí y a Lizy, sino de la gente que la está pasando mal. Cuánta gente con el culo sucio que pregunta si están en la lista”, concluyó la periodista.

La acusación de Canosa contra Lizy Tagliani

El letrado que representa a la conductora de Morfi, Andrés Cardozo, aseguró que se encuentra "tranquila y firme en que no hay nada que la pueda ensuciar". También explicó en qué se encuentra la presentación de Viviana Canosa sobre una posible red de trata de personas en Comodoro Py.

"Con la denuncia que hizo Canosa por el momento solo hay un análisis del plexo probatorio que se entregó, pero en realidad la que hace una presentación es la organización civil Madres Víctimas de Trata, y que después adueñó Viviana con su abogado, hablando con el fiscal Carlos Stornelli", explicó Cardozo.

Lo que buscaba Canosa, según sostiene el abogado de Tagliani, era "acoplarse a la denuncia, pero la que vale es la original de la asociación civil". "Esa denuncia lo que contiene es el video del programa de Canosa donde habla de trata de personas, por eso está en el fuero federal. Lizy no ha recibido ningún tipo de comunicación, por el momento no está imputada en nada, está completamente tranquila, firme en su carácter en cuanto a que no hay nada que la pueda ensuciar desde ese punto de vista porque está totalmente ajena a lo que es delito de abuso sexual", manifestó.

En medio del escándalo que envuelve el caso, una de las dudas que surgió es en qué proceso está la causa y si es verídica la existencia de un secreto de sumario. Ante esta consulta, Cardozo respondió: "No hay restricción del acceso a la información como dijeron porque en realidad está en plena investigación lo que se presentó".

"Cuando la fiscalía recibe la denuncia, en este caso la PROTEX, tienen que analizar si eso además consiste en un delito. Si se conforma un cuerpo de delito como para imputar a alguien se sabrá, pero, por lo que sabemos, es una denuncia muy genérica donde se involucra a situaciones, a lugares, de los que Lizy es totalmente ajena", sumó. Otro de los puntos conversados fue sobre la posible vinculación con el caso del ex productor de Telefé Marcelo Corazza, quien está procesado por formar parte de una asociación ilícita dedicada a la trata personas con fines de abuso y explotación sexual, promoción de prostitución de menores y producción de material pornográfico infantil.

"El caso de Corazza se instruye hace un montón de años. Si Lizy tuviera algo que ver la hubieran convocado hace un montón de años a declarar. Ni siquiera aparece su nombre", refutó. "Hay muchas contradicciones entre lo que se dice y la realidad", expresó. Acerca de la situación con el hijo de la conductora, que se encuentra en plena etapa de adopción, Cardozo fue escueto y sintetizó que el expediente "sigue su carril normal" y no hay "ninguna afectación respecto de estas denuncias mediáticas".

Para concluir, el defensor resaltó que Tagliani "está muy tranquila" y continúa trabajando en el streaming y este domingo va a conducir la Peña de Morfi: "No tiene ningún inconveniente laboral, al contrario, ha recibido muchísimo apoyo desde el punto de vista institucional y por supuesto de los amigos de fierro que es lo que te da la fuerza para seguir adelante y de su familia".

