Viviana Canosa rompió el silencio tras su ataque a Lizy Tagliani: "Yo no miento, yo no me retracté ni me contradije"

Viviana Canosa volvió a hablar de Lizy Tagliani este miércoles 16 de abril, y se defendió de las acusaciones que recibió por haber relacionado a la conductora de Telefe con el abuso de menores: “Me calentó todo lo que escuché en distintos programas, incluso de este canal. No me defiendan que yo me defiendo sola, ustedes defiendan a la gente que abusa de menores, que hace cosas raras, a gente que se enfiesta, a la gente que afana, a los corruptos. Ustedes están del otro lado, yo no los necesito. Ahora no se metan con mi verdad”, ordenó.

Canosa exigió que no le digan mentirosa, cuestionando a los “panelistas mediocres” que dijeron que ella se había retractado de sus dichos contra la conductora de “La peña de Morfi”. “Pasa que cuando me hacen nota me quieren sacar verdad-mentira, quieren que viole el secreto de sumario... Hay palabras que yo nunca dije, hay cosas que yo insinué, otras sí dije y me hago cargo. Ahora: yo no me contradije, yo no me retracté. No inventen, no saquen de contexto. Que me contradije, que mentí y que me arrepentí... eso es una infamia. Ustedes son unos mentirosos”, afirmó.

Luego les dedicó fuertes palabras a aquellos “conductores de televisión” que dudaron de sus dichos, pero, esta vez, sin dar nombres específicos. “Les aviso que mañana voy a arrancar con ustedes. Yo voy a llamar a todos los 'chonguitos' que me dicen que tienen información de ustedes. No son maquilladores, peluqueros, aunque se los cepillaron a todos... Mañana voy a arrancar por ustedes, uno por uno. Tienen el culo sucio. No me importa nada”, advirtió. Y enfatizó: "Yo no me retracté, pasa que ustedes quieren que diga al aire cosas que yo no voy a decir como ustedes quieren que se las diga".

Juan Manuel Dragani, abogado de la conductora, tomó la palabra y sumó: "Ahora está judicializada la cuestión y no podemos responder, pero no significa que te hayas retractado. Muy por el contrario. Hoy estuvimos en Comodoro Py y aclaro que la causa, para todos los periodistas que estaban en la puerta que tenían información errónea, tiene secreto de sumario".

Canosa retomó su descargo tras la aclaración de su letrado: "Tengo 34 años de laburo con errores y aciertos. ¿Ustedes creen que yo con 54 años y 34 de televisión voy a llegar a un juzgado sin pruebas? Ahora, le digo a la Justicia, les traje todo, investiguen y allanen. Laburen, ¿qué quieren que haga? Llevé un millón y medio de pruebas". El letrado también detalló que el día lunes 21 de marzo a las 11 van a acudir a "ratificar y ampliar la denuncia y van a empezar las medidas de prueba".

La respuesta del abogado de Lizzy Tagliani a Viviana Canosa

Luego del revuelo mediático por las acusaciones de la conductora Viviana Canosa a su par Lizy Tagliani, sobre supuesto abuso sexual de menores, el abogado de la conductora de “La Peña del Morfi”, Lino Andrés Gauto Cardozo, señaló que la periodista "ensució gratuitamente a una persona que no se lo merece" y pidió un bozal legal para que no puedan seguir injuriando a su clienta. El letrado señaló en diálogo con radio Splendid que "concretamente no hay nada en contra de Lizy" y añadió: "Es una denuncia genérica, que fue llevada a cabo por supuesta trata de personas".

En este sentido, Gauto Cardozo indicó que "en la causa de (Marcelo) Coraza no hay vinculación de Lizy" y que, por esa razón, Tagliani está tranquila, ya que no hay nada que la involucre: "Presentamos una querella por calumnias e injurias contra Canosa. Además, Lizy ya dijo todo en los medios de comunicación y, ante eso, Canosa ayer empezó a diluir su discurso", explayó Cardozo. "Dañar la imagen de una persona y humillarla debe tener una retractación pública. Las acusaciones son graves".

Para el abogado de Tagliani, Canosa ensució "gratuitamente" a su clienta

A su vez, el abogado sostuvo que Tagliani quedó “visiblemente afectada” por la situación, pero seguirá frente al ciclo que actualmente conduce: "Esto le afecta la mente, el corazón. Lizy no va a renunciar a La Peña de Morfi, está tranquila". Esta aclaración fue luego de que, en las últimas horas, corrieran rumores sobre una eventual desvinculación de la humorista de la pantalla de Telefé.

Con respecto al bozal legal solicitado, el letrado explicó: “Vendrán audiencias con fines conciliatorios. Todo lo que se dijo sin pruebas está documentado, así que no hace falta presentar testigos. Pretendemos una retractación”.

Consultado sobre las acusaciones que involucran a su defendida, el abogado fue contundente: “Lizy Tagliani no tiene antecedentes y no hay nada sólido que la vincule a la causa de Marcelo Corazza”, afirmó. En ese sentido, recordó además el principio de inocencia: “Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Aunque aclaró que está “alejado del mundo del espectáculo”, deslizó una hipótesis que circula en algunos sectores: “Algunos sugieren que esto podría ser parte de un ataque dirigido a Telefe o al programa La Peña de Morfi”.

Denunciaron a Viviana Canosa por tráfico de influencias e involucraron a Aníbal Fernández

¿Tagliani figura en la denuncia que presentó Canosa? La respuesta del abogado de la periodista

Juan Manuel Dragani fue quien acompañó a los Tribunales de Comodoro Py a Canosa para que presentara su denuncia por abuso de menores. Por este mismo hecho, se le consultó si el nombre de la humorista aparece en las acusaciones formales: “El día lunes vamos a estar en Comodoro Py a ratificar la denuncia. Me enteré, te estoy informando acá, viniendo para el canal a las 11 de la mañana. Vamos a estar presentándonos en el juzgado del Dr. Lijo”.

A su vez, aprovechó la ocasión para explicar ante los medios algunas cuestiones: “Quiero hacer una aclaración. Esto va más allá de Lizy Tagliani. El día que se enteren los nombres y la denuncia, se van a dar cuenta que es mucho más amplio que solamente una cuestión mediática entre Canosa versus Lizy Tagliani, como pusieron varios medios y titulaban en los graphs”.

“Esto se trata de una denuncia muy seria que está judicializada y tratemos de respetar ese secreto de sumario para preservar la investigación. ¿Qué es lo que importa, en definitiva? Llegar a la verdad. Que se investigue uno o varios delitos que fueron los que se denunciaron en el marco de las actuaciones. Y no es solamente la denuncia formulada por Canosa. Es la denuncia y la instrucción generada por el Dr. Stornelli, por la ONG también que se presentó, por los testigos que nos están llamando y quieren presentarse. Con Marcela Cano, que dijo que a partir de lo que denunciamos acá hay testimonios”, indicó.

TC/ML