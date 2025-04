Denunciaron a Viviana Canosa por tráfico de influencias e involucraron a Aníbal Fernández

Las declaraciones de Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani tuvieron un efecto doble: en primer lugar, generaron controversia y llevaron a que la conductora de “La Peña del Morfi” tuviera que dar explicaciones sobre el hecho del que se la acusaba. Sin embargo, la periodista fue denunciada por tráfico de influencias. Durante uno de sus discursos hablando de Tagliani, confesó haber recurrido a un funcionario del gobierno en 2011 para acelerar unos trámites relacionados a la muerte de la madre de ésta.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal 12 a cargo de Ariel Lijo y con intervención del fiscal Carlos Stornelli. La presentación fue realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lome. El expediente, identificado como CFP 1560/2025, se abrió tras el sorteo realizado este lunes 15 de abril, según consta en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ). La imputación incluye también al exministro de Seguridad Aníbal Fernández.

Las declaraciones de Canosa terminaron en una acusación de tráfico de influencias

El escándalo se desató luego de que Canosa, en su programa “Viviana en Vivo” (El Trece), relatara que Tagliani la llamó llorando porque tenía a su madre fallecida en una cochería sin el certificado correspondiente. “Llamé a una persona de mucha confianza y resolvimos todo. Lizy podía ir presa. Logré que llevaran a la señora nuevamente a la casa, firmaran los papeles, y la devolvieran a la cochería”, sostuvo. Canosa no identificó en ese momento al funcionario, pero luego trascendió que se trataría de Aníbal Fernández.

El tema se complicó cuando se viralizó un audio de 2017, donde la propia Lizy contaba el mismo hecho en la radio, aunque sin mencionar a Canosa. Allí relataba que una amiga la ayudó a simular una emergencia médica para que un profesional firmara los papeles necesarios. Las coincidencias entre ambas versiones reavivaron la polémica y abrieron la puerta a una investigación judicial.

La denuncia ya está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, quienes deberán evaluar si lo ocurrido configura un uso indebido de influencias políticas. Según el denunciante, la maniobra habría violado el principio de igualdad ante la ley, al permitir que se omitieran trámites obligatorios por la intervención de un funcionario del más alto nivel.

Tras la denuncia, Lizy Tagliani aseguró: "No voy a parar hasta que se sepa la verdad"

La humorista realizó un descargo frente a la prensa, luego de que Canosa ratificara en Comodoro Py la denuncia en su contra. En sus declaraciones, rechazó todas las imputaciones y aseguró que llevará a cabo acciones legales: “Nunca abusé de un menor, nunca robé, nunca tuve nada que ver con la trata ni con lo que se me acusa. Todo lo que dicen lo van a tener que demostrar”, expresó.

Además, aseguró que el timing de las declaraciones de Canosa no es casual: “Justo a días de que salga el juicio de adopción de mi hijo... si alguien supiera que yo soy pedófila, ¿por qué no lo denunció cuando empecé el trámite?”, cuestionó. “¿Permitiste que un juez, psicólogos y asistentes me dieran la tenencia de una criatura? Es una locura”.

Lizy Tagliani se defendió de las acusaciones

De hecho, la conductora confirmó que de no hallar justicia en el ámbito local, irá a instancias internacionales: “Si la Justicia argentina no me da la respuesta que necesito, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por la memoria de mi mamá y por el orgullo que va a sentir mi hijo de mí, voy a sentar precedente con estas mierdas que se dicen”.

Por otra parte, se mostró despreocupada con respecto a un eventual futuro “incierto” en su carrera frente a las cámaras: “No me afecta en nada, y si me afecta laboralmente, me chupa un huevo. Voy a seguir con todos mis trabajos, porque la gente que me contrata confía en mí y la gente también”.

