Viviana Canosa fulminó Karina Milei: "Su voz es una mezcla irritante de Isabelita y Zulma Lobato, con la oratoria de Carlos Monzón"

La periodista y conductora Viviana Canosa no escatimó en críticas a Karina Milei, quien, en su estreno político en el acto de presentación de La Libertad Avanza como partido nacional, se mostró más que dispuesta a llevar el apellido familiar al escenario nacional. Indignada, Canosa comparó la tonalidad de la voz de la hermana del Presidente con una mezcla explosiva: le expresidenta Isabel Perón y y Zulma Lobato, diva de la escena kitsch argentina.

Durante su performance, Karina Milei luchó con el micrófono, y su conexión con el público dejó mucho que desear, para varios sectores.

"Entre Caniggia y 'el pajaro' de Vilma Palma"

"Nos vamos a tomar la antorcha de la libertad", comenzó la conductora, y agregó con ironía "yo creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana".

"Pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba: Qué papelón" dijo Canosa, sobre el acto de presentación de La Libertad Avanza en Parque Lezama.

"Como diría Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Impresentable", disparó la conductora, en clara alusión al discurso de la hermana del Presidente.

"No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón", prosiguió Canosa, con la música de House of Cards de fondo.

Canosa expresó duramente: "Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía". Y prosiguió diciendo que a Karina Milei se la veía "más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka" y continuó con su ataque: "por lo menos ahí hablaba de corrido".

Enseguida dijo que "su voz era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lobato". Y también se animó a criticar la apariencia de Karina Milei: "Su look estaba entre Claudio Paul Caniggia y el pájaro de Vilma Palma".

La posverdad de Milei

"Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV" dijo la conductora, quien también repartió fuertes críticas a Santiago Caputo, a quien trató de "pibe".

"Se rie como si estuviera en pedo, no puede leer de corrido y es la Secretaria General de la Presidencia", disparó duramente Canosa.

