'Vendetta' de Mauricio: con el veto universitario en peligro, Santiago Caputo debió ir a pedirle apoyo del PRO

Aunque el discurso público del presidente Javier Milei abunda en insultos y desafíos "de máxima", en la última semana debió, con obligado pragmatismo, retroceder primero bajando el tono con China (que pasó de 'asesinos comunistas' a 'socio interesante', y en las últimas horas el asesor estrella del Gobierno libertario, Santiago Caputo, visitó de urgencia al expresidente Mauricio Macri, porque los votos que el oficialismo necesita para "blindar el veto al financiamiento universitario" están en riesgo: esta vez corre peligro el "asado a los héroes", como el que Milei hizo en Olivos con los opositores, básicamente radicales, que habían dinamitado el aumento votado a jubilados.

Y la reunión no hizo más que mostrar que pese a los ninguneos libertarios, Mauricio Macri sigue siendo actor central en el tablero político argentino. La visita de Caputo que trascendió este sábado fue a última hora del jueves, buscando limar asperezas de ambos lados, pero esta vez con el foco puesto en la sesión clave en la Cámara de Diputados del próximo miércoles.

De las milanesas a los enojos

"Para qué voy a ir a comer milanesas (con Milei) si después no se cumple nada", había disparado Macri en uno de sus disgustos con el Gobierno. Un comentario cargado de frustración, apoyado en las decepciones de algunos acuerdos mínimos con el oficialismo que luego no se cumplían. La referencia a las milanesas no es casual. Pero el veto completo de Milei al financiamiento universitario votado por el Congreso, le dio de nuevo a Macri y al PRO una centralidad legislativa clave, porque sin un sólido apoyo del macrismo ese veto está condenado a un rechazo que significaría para el Gobierno una durísima derrota.

Mauricio Macri junto a senadores del Juntos por el Cambio

Es en ese contexto que Milei debió dejar de lado al menos por unos días los discursos explosivos y enviar a Santiago Caputo como su interlocutor para negociar con Macri sobre esa sesión de Diputados. En público ya son varios los legisladores macristas que han dado señales de que no apoyarán el veto impulsado por el Ejecutivo.

Negociación en Diputados

El trasfondo de este acercamiento está marcado sin que se sepa todavía la suerte que correrá ese veto que el propio Milei convirtió en otra pulseada a "todo o nada", generando nuevas tensiones entre el oficialismo libertario y la oposición dialoguista. Macri dejó en claro que su apoyo esta vez no será incondicional. El expresidente quiere algo a cambio, y en ese marco se habría hablado de la incorporación de Guillermo Dietrich al gobierno libertario.

El tema ya se trató en numerosas ocasiones anteriores, Dietrich sonó en ocasiones para sumarse al Gabinete. Habrá que ver esta vez como sigue esa historia.

La incorporación de Dietrich al gabinete de Milei sería, en los hechos, un paso hacia atrás del elenco libertario en el plan de "quedarse con el PRO" en las elecciones del año próximo. Incluso en varias ocasiones se apuntó que el oficialismo apuntaría a quedarse con el timón porteño en la próxima elección distrital.

Sin su hermano, Karina Milei encabeza este sábado un acto libertario en Santiago del Estero

La reunión entre Macri y Caputo es apenas una pieza más en un rompecabezas político que sigue reconfigurándose. Milei necesita de Macri, y Macri, en menor medida, necesita de Milei. Pero esa dependencia mutua no garantiza que las tensiones se disuelvan fácilmente. El veto al Financiamiento Universitario será una prueba de fuego para esta incipiente alianza. Si Milei logra imponer su postura con el apoyo de Macri, se consolidará como un líder capaz de articular consensos más allá de su núcleo duro. Si, en cambio, fracasa en esta maniobra, las fricciones internas podrían debilitar la relación antes de que termine de consolidarse.

Como muestra de que en el encuentro se avanzó poco, y que Macri espera "concesiones concretas" luego de tantas promesas que no se cumplieron, lo mostró un mensaje de Fernando de Andreis:

