El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se refirió a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, en medio de las negociaciones con el PRO para blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Mauricio Macri, figura central del PRO y uno de los artífices del vínculo con el presidente Javier Milei, había cuestionado enfoque del gobierno en materia de presupuesto destinado a la educación, particularmente después de la multitudinaria marcha en defensa de la ley aprobada por el Congreso.

"¿Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada?", fueron los dichos de Macri, refiriéndose a sus encuentros con los armadores políticos de Javier Milei: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. En respuesta a esta afirmación, Francos fue contundente: "Lo que yo diría es 'qué dice la ley de financiamiento universitario, cuánto se gasta hoy, cuáles son los recursos que se piden'".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Presupuesto universitario: el Gobierno espera una decisión "razonable" del PRO y Macri se reunió con senadores

La controversia ocurrió medio de las negociaciones del Gobierno para blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, un proceso en el que el apoyo de los legisladores del PRO será central. Según informaron diversos medios, en una reunión con senadores del PRO el expresidente habría planteado su frustración.

Qué dijo Guillermo Francos sobre los dichos de Mauricio Macri

Continuando con su crítica hacia Macri, el jefe de Gabinete señaló que las preocupaciones de Macri debieron centrarse en temas más urgentes. "No sé si el presidente Macri se habrá preguntado sobre estos temas o no. Esas son las preguntas y no si como o no milanesas", señaló.

En este sentido, el ministro de ministros enfatizó la importancia de abordar el gasto público de manera responsable y eficiente, subrayando que el apoyo del PRO fue crucial en ese momento para sostener el veto en el Congreso.

Guillermo Francos, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei.

En tanto, los dichos de Macri y la respuesta de Francos resonaron en un contexto donde las decisiones sobre financiamiento educativo y la contracara fiscal se convirtieron en un tema central del debate político, en medio del ajuste que implementó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que recayó especialmente sobre el sistema previsional, los subsidios y los salarios.

Miguel Angel Pichetto: "Ante conflictos institucionales, es mejor invertir en una republiqueta africana"

Francos opinó sobre la interna del PRO

Por otro lado, el enfrentamiento entre Macri y Francos también puso de relieve las tensiones internas dentro del PRO. El jefe de Gabinete expresó su descontento con la narrativa que enmarcó a los miembros del principal aliado de LLA en una pelea continua, marcada ya no por la pelea entre "halcones y palomas" entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, sino mas bien entre ésta última y el líder del partido, Mauricio Macri.

"A mí me aburrió la pelea en la que nos quieren enmarcar a los del PRO del interior, porque en Córdoba esos líderes son valiosos los dos. A nadie se le ocurrió preguntar si es (Martín) Llaryora o (Juan) Schiaretti, conviven en Córdoba, bueno, también conviven Patricia y Mauricio, no hay ningún inconveniente", argumentó, aludiendo a la coexistencia entre figuras del partido.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron los dirigentes del PRO que rápidamente se aliaron a Javier Milei tras su triunfo en el balotaje.

En tanto, Francos volvió a defender su posición en torno a la educación pública, una "bandera" que supo sostener el PRO. El representante político de Milei manifestó que su gobierno "la defendió con un sentido lógico y un sentido de eficiencia y no para pedir recursos que nadie sabe cómo se gastan".

Negociaciones para blindar el veto a la ley de financiamiento universitario

Mientras se aproximaba el debate parlamentario sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el apoyo del PRO se volvió esencial para que el veto presidencial se mantuviera. Este respaldo se volvió más crítico a raíz de la reciente movilización en defensa de la ley, que, según indicó Francos a Radio Continental, "se esgrimió por un sector de la oposición política".

Además, jefe de Gabinete subrayó que el impacto del gasto en las cuentas públicas es "significativo", especialmente en un momento en que el gobierno buscaba mantener el equilibrio fiscal: "La vieja política no duda en incrementar gastos sin dejar establecido cómo se va a hacer frente a los mismos".

Guillermo Francos criticó y a la vez justificó el "escrache" a Juan Grabois en Ezeiza: "Es una persona muy agresiva"

En este sentido, la presión sobre el PRO creció. La reunión de Macri con los senadores del partido dejó entrever una posible reconfiguración del apoyo hacia las iniciativas del oficialismo, un escenario que podría complicar aún más la situación.

"Si el PRO acompañó el veto contra los jubilados, sería razonable que lo hagan ahora", resumió por su parte Manuel Adorni, portavoz presidencial, al hacer alusión a la importancia del respaldo legislativo en este contexto.

Las acusaciones cruzadas entre referentes del PRO y del oficialismo protagonizaron la escena política de la última semana, marcada por la discusión sobre el futuro de la educación pública, el financiamiento y el equilibrio fiscal. Con la decisión de Milei de vetar la ley, se abrió una nueva etapa de negociaciones y tensiones que podría definir el rumbo del gobierno y del PRO en el Congreso. "Es un tema que decidirá cada legislador", concluyó Adorni.