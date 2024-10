El peso gravitacional de China en la economía argentina es tal que, al igual que ocurre con Estados Unidos, el manejo de la diplomacia bilateral escapa el protocolo de Cancillería y salpica a otras áreas de gobierno. A casi diez meses de su gobierno, Javier Milei parece haber sepultado la narrativa agresiva y anclada en parámetros ideológicos que mantuvo hacia el gigante asiático. Ahora tiene a sus más cercanos colaboradores, incluida la secretaria presidencial Karina Milei, trabajando para relanzar la relación.

Este "giro" personal del Presidente hacia el principal socio comercial de Argentina quedó sellado en la entrevista con Susana Giménez, donde dijo que se llevó una "grata sorpresa" respecto a China, a la que anteriormente había calificado de "dictadura sangrienta" con la que jamás negociaría. "China es un socio comercial muy interesante. Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", dijo Milei.

En ese preciso momento el famoso "pragmatismo" de la política exterior argentina entró en vigor. Así como también ocurrió cuando el país estableció relaciones diplomáticas con China en 1972, durante la dictadura "anticomunista" de Lanusse. Al igual que sus antecesores, Milei cedió ante la multidimensional dependencia del país hacia China, quien constituye no solo su principal socio comercial sino la primera fuente de inversión extranjera directa y prestamista de última instancia.

La materialización de este cambio de postura oficial quedó en manos de la colaboradora más cercana del Presidente: Karina Milei. La máxima exponente del gobierno libertario se puso al hombro mejorar el vínculo con el gobierno de Xi Jinping, en un intento de reconocer a un socio vital en la carrera contra la escasez de reservas. Particularmente tras una serie de exabruptos que chocaron con la diplomacia china y que no solo salpicaron a Milei sino también a su canciller, Diana Mondino.

El 30 de julio la hermana del Presidente se reunió con el embajador chino Wang Wei junto a Diego Sucalesca, quien solía compartir escenario teatral con Milei y desde hace tres meses es titular de la AAICI (Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional). "Ambas partes intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y la cooperación económica y comercial binacional", indicaron.

Ahora se especula que Karina Milei y/o Sucalesca viajen próximamente a China, en una especie de devolución de gentilezas desde que Beijing dio luz verde al swap de monedas en junio de 2024, lo que fue valorado como un "gesto" por la administración libertaria, ya que dio aire en medio de los vencimientos de deuda.

El mandatario chino Xi Jinping mantuvo la cautela frente a la Argentina de Javier Milei.

La idea del viaje a China, interpretado como un acto de buena voluntad en el país asiático, surgió después de que se especulara que el propio mandatario viajaría en el marco de la cumbre conjunta de China y CELAC en enero de 2025. Esto se dio en medio de los rumores previos al discurso de Milei en la ONU, cuando rigió una "fuerte expectativa" respecto a una posible mención negativa hacia China. En medio del hermetismo que rodea al Presidente y su hermana, esta situación inquietó a propios y ajenos, incluidos altos funcionarios de Cancillería, según supo PERFIL en la previa al discurso.

Unos días después, otro funcionario de confianza de Milei, Guillermo Francos, también explicitó este cambio de postura hacia China. "La realidad es que Argentina con China tiene una relación comercial importante. Hay inversiones de China en Argentina, está el tema del swap que tiene China con Argentina", dijo el jefe de Gabinete a Radio Mitre el pasado lunes.

"Con lo cual hay una serie de relaciones en las que China siempre ha obrado eficazmente y ha respondido a los requerimientos que le ha formulado nuestro país en situaciones complejas. El Presidente está reconocido por eso y ha tenido conversaciones con el representante del Gobierno chino", apuntó, reforzando la nueva política del gobierno libertario.

La "paciencia estratégica" de China frente a Milei

Este giro en la retórica de Milei hacia China rompió con la postura ambivalente que había sostenido desde que desembarcó en Casa Rosada, momento en que se enfocó en el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Este enfoque quedó en evidencia con una serie de acciones, incluido el rechazo a BRICS y la preferencia de los aviones caza F-16 por sobre los JF Thunder sino-pakistaníes, algo que si bien "no fue mal tomado" por los chinos, según supo este medio, contribuyó al enfriamiento del vínculo entre ambos gobiernos.

Pero lo que generó mayor tensión con China fue el impacto que tuvo esta postura en áreas clave donde opera el gigante asiático a nivel local, como la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, la pelea por la concesión de la Hidrovía, así como otros proyectos de infraestructura que se encontraban estancados.

Otro punto que fastidió a Beijing fue el rumor de un supuesto encuentro de Diana Mondino con la representante comercial de Taiwán en Argentina, algo que desde el entorno de la canciller niegan. Taiwán, en tanto, es el punto más sensible para el país asiático, que exige el reconocimiento al principio de "una sola China" como base de sus vínculos diplomáticos.

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, a diez meses de Gobierno, Milei tomó un enfoque "más realista y pragmático" hacia China, según explicó el doctor en Ciencias Políticas y especialista en China contemporánea, Jorge Malena. "China tiene una actitud de 'paciencia estratégica' hacia nuestro país, a la luz de que ellos comprenden que la relación bilateral tiene cimientos profundos. La vista no está puesta en la coyuntura sino en el largo plazo, tenemos 52 años de relaciones bilaterales, el pragmatismo y el realismo ha sido la nota característica", explicó el experto en diálogo con PERFIL.

—¿Cómo evalúa el cambio de postura oficial hacia China?

—Una cosa son los pronunciamientos durante una campaña electoral y otra cosa es que, una vez que se ganó la elección, se exige un realismo y pragmatismo. Comparativamente se podría decir que, a 10 meses de gobierno, se ha tardado en asumir ese realismo con respecto de China. Hay cuestiones que son innegables más para quienes tienen formación en temas de economía. China no solo para Latinoamérica en general sino para Argentina en particular es uno de los tres principales socios comerciales, el mayor inversor extranjero, prestamista y constructor de infraestructura. Era evidente que no era conveniente para el interés nacional tener una mala relación con China.

—¿Por qué tuvieron "paciencia estratégica"?

—Es un reconocimiento de lo que significa Argentina, un país es productor a nivel mundial de carne vacuna, soja, cebada, sorgo pero también la tercera reserva de litio más grande del mundo, un insumo esencial para la economía. La nueva orientación en política económica de China es promover productos eléctricos de alta gama, por lo que el litio es importantísimo. En 2014 nos denominó socios estratégicos integrales, una de las más importantes categorías que otorga a sus aliados.

—¿Cree que se pudo haber dañado la relación bilateral?

—No se sabe a ciencia cierta si tuvo lugar la reunión entre Mondino y la funcionaria de Taiwán al menos como ministra; el tema pasa por estar debidamente informado tener un conocimiento de lo que es y no dejarse llevar por los dogmatismos o estrecheces ideológicas.

—¿Cómo lee China la posibilidad de que una comitiva oficial viaje a Beijing?

—Se la va a reconocer como un gesto de amistad y un paso adelante en el fortalecimiento de la relación bilateral. Va a ser muy importante estar debidamente asesorado sobre qué corresponde en estos casos como práctica diplomática. Bo solo en el sentido de la cultura de la contraparte sino de lo que ha sido la relación bilateral.

