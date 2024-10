El Gobierno giró fondos a un banco del exterior para pagar vencimientos y cayeron las reservas

El gobierno de Javier Milei confirmó el giro de US$ 1.528 millones a un banco estadounidense con el objetivo de cancelar los intereses de un compromiso con bonistas que vence en enero de 2025. Mientras tanto, apura las gestiones a fin de obtener financiamiento para hacer frente al monto restante.

La noticia fue anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. "Hoy hemos girado al fiduciario, Bank of New York (BoNY), los dólares y euros necesarios para cubrir en enero 2025 el pago de los intereses de nuestros bonos tal fue anunciado en julio pasado", sostuvo la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo.

El giro de fondos impactó en las reservas

El Tesoro le compró las divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a mediados de julio de 2024 con el propósito de cumplir con las obligaciones de los Globales y Bonares. Según Economía, la operación se realizó con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que ascendió a $2,3 billones hasta mayo.

Más allá de que el Gobierno reservó esa cifra para los intereses de los bonos reestructurados por Martín Guzmán durante su paso por el Palacio de Hacienda, el equipo económico explora opciones para pagar el capital. El próximo enero vencen unos US$ 3.800 millones de tenedores privados y Caputo apura las gestiones para cerrar un préstamo que permita despejar el horizonte financiero.

La transferencia de los fondos tuvo un impacto directo en el nivel de las reservas brutas del BCRA. A pesar de haber cerrado la última rueda de la semana con compras por US$ 53 millones, las tenencias de la autoridad monetaria sufrieron una contracción de US$ 918 millones y terminaron en US$ 28.313 millones.

En los últimos cinco días hábiles, el BCRA adquirió US$ 508 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A la vez, en lo que va de octubre totaliza US$ 391 millones, un mejor número que la primera semana del mes anterior. El flujo de dólares provenientes del blanqueo de capitales propició un "veranito cambiario" que, según vaticinan analistas privados, podría sostenerse en la medida que sigan ingresando billetes al sistema.

El Gobierno explora opciones para cumplir los vencimientos

A fines de octubre, el titular de la cartera económica viajará a Estados Unidos para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Por el momento, no asoman fondos frescos en el corto plazo.

Si bien proliferaron rumores de un presunto acuerdo con el Banco de Basilea por un crédito de US$ 5.000 millones, lo cierto es que no hay nada concreto. En más de una oportunidad, las máximas autoridades económicas hablaron de la posibilidad de negociar un repo (repurchase agreement, en inglés) con entidades financieras para suplir la escasez de dólares al momento de honrar el cronograma de deuda externa. Esta operación consiste en colocar un activo como garantía para recibir los recursos y pactar una fecha de recompra de esos títulos.

"Ya tenemos cerrado el roll over. Con lo cual solo tenemos que garantizar los intereses. Ya tenemos armado las repo para el año que viene por si queremos salir al mercado y no tenemos para refinanciar, tenemos las repo para cubrir. O sea que pagamos como sea", había señalado el propio Javier Milei durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

En el interin, el oficialismo apuesta sus fichas al éxito del blanqueo de capitales, la moratoria laboral y los anticipos de Bienes Personales. Al mismo tiempo, pretende estimular el ingreso de inversiones mediante la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque a una perspectiva de mayor plazo.

