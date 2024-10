El dólar blue perforó los $1.200: por qué cae y hasta dónde llegaría

El dólar blue perforó los $1.200, hilvanó su quinta jornada consecutiva a la baja y tocó un mínimo desde mayo. Además, la brecha cambiaria se redujo a 22,5% y se acerca a los niveles de comienzos de año. El consenso de los analistas consultados por PERFIL vincularon el retroceso del billete verde con el ingreso de divisas mediante el blanqueo de capitales y pronosticaron que una estabilización en torno a los valores actuales.

En la semana, el segmento libre retrocedió 50 pesos y cerró $1.195, un piso desde finales de mayo de 2024. A mediados de julio, había anotado un récord nominal de $1.500 en un contexto de incertidumbre respecto al plan económico del gobierno de Javier Milei.

¿Hay posibilidad de que el dólar se mantenga estable ante un posible levantamiento del cepo?

Desde entonces, el billete verde se desinfló más de 20% y las cotizaciones financieras se alinean con los designios del equipo económico de cerrar el spread entre los distintos tipos de cambio y el oficial de "arriba hacia abajo" luego de la promesa de Luis Caputo de no modificar la pauta devaluatoria de 2% mensual.

Mientras el oficial avanza lentamente por el crawling peg -microdevaluación prefijada- del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los paralelos desandan el sendero alcista. ¿El anhelo oficial? Que los dólares hagan punto de contacto en un punto intermedio sin necesidad de un salto devaluatorio.

En diálogo con este medio, el director de EPyCa, Martín Kalos, sostuvo que la baja del blue está vinculada al flujo de dólares que ingresaron en toda la economía por el blanqueo. "A partir del 1° de octubre, estaban libres para ser extraídos de las cuentas. Hay una oferta que apareció, algo que es infrecuente para esta época del año", juzgó.

"El blue sigue al MEP y al CCL. Se da también por algo de expectativas. Como se extendió el blanqueo un mes más, quien venía aguantando unos días a ver qué pasaba con el dólar paralelo, salió a vender por necesidad, dado que no va a subir y que incluso baje unos pesos más como ocurrió este viernes", explicó.

A su juicio, la inclinación a la baja no se perpetuaría durante las próximas semanas: "La pregunta es cuándo empieza a subir de vuelta. En un escenario que sigue siendo de alta inflación, no puede estar estable y no puede seguir bajando eternamente en términos nominales. En algún momento, lo lógico es que sea un precio que se mueva como los demás precios de la economía".

A su turno, el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Martí, observó múltiples factores en la caída del paralelo: la estabilidad de la base monetaria, el crecimiento de la demanda de pesos a partir del rebote de ciertos sectores de la economía y los salarios reales, el shock positivo y transitorio del ingreso de dólares de la mano de la regularización de activos y la moratoria laboral.

"Con esto, la brecha volvió a bajar y se acercó a los niveles que tenía hacia finales de marzo principios de abril. En las próximas semanas el efecto blanqueo empezará a disiparse, por lo que los tipos de cambio paralelos también dejarán de bajar tan rápido, e incluso podrían anotar alguna corrección momentánea, dependiendo de cómo evolucione la política doméstica y los riesgos internacionales", consignó.

Sin embargo, Marí subrayó que si el Gobierno mantiene congelada la base monetaria,"entonces el propio crecimiento de la demanda de pesos ayudará a que la brecha siga una tendencia bajista hasta finales de año" y "en este escenario, se podría llegar a diciembre, que es cuando se elimina el impuesto PAIS, con una brecha cambiaria baja y se estaría en condiciones de unificar el mercado cambiario con bajo costo".

El efecto del blanqueo sobre el dólar blue

Para el analista de F2 Finanzas, Andrés Reschini, "si bien el blue suele tener un comportamiento más anárquico, si los demás no detienen la caída no tendría demasiados argumentos para sostenerse". En otras palabras, la tendencia bajista generalizada tracciona hacia abajo al paralelo.

Este fenómeno cambiario tiene lugar en un contexto de vigoroso crecimiento de los depósitos en dólares. Según estimaciones privadas, el stock alcanzó los US$ 31.306 millones y los bancos comerciales encajaron unos US$ 1.251 millones en el BCRA.

Por otra parte, Reschini deslizó que si un mayor caudal de dólares ingresan al segmento formal, el tipo de cambio libre tenderá a volverse menos revelante en el concierto de cotizaciones. No obstante, resaltó que el blanqueo de capitales todavía "está en proceso y las reformas económicas que puedan formalizar una porción mayor de la economía aún tienen un largo camino por delante".

A la hora de proyectar el devenir del dólar blue, el experto en finanzas indicó que las oscilaciones encuentran una sincronía con el movimiento del contado con liquidación (CCL). De esta forma, consideró que se mantendrá en torno a los $1.200.

En cuanto a la evolución del CCL, el CEO de Aurora Advisors, Francisco Castro, destacó que desde principios de julio, cuando marcó un máximo de $1.463, se mantuvo anestesiado e ingresó en un período de calma, en parte gracias a la intervención del Gobierno en agosto y septiembre.

"Actualmente parece difícil que perfore los $1.200 ya que ha intentado en tres oportunidades hacerlo sin éxito. Más allá de que le cueste quebrar ese piso, tampoco hay grandes indicios de que vaya a pegar un salto descontrolado", previó Castro sobre las próximas semanas.

Bajo su perspectiva, el comportamiento del CCL podría cambiar si se complica el escenario para el oficialismo en el Congreso de la Nación con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. "En caso de ser aprobada, podría generar algún que otro sobresalto en el mercado", concluyó.

