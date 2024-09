Mediante el Decreto 864/2024, el Gobierno oficializó la extensión del plazo para regularizar activos no declarados, que vencía este lunes 30 de septiembre.

El blanqueo uno de los instrumentos con los cuales el la administración buscar captar dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y, por otra parte, que se dediquen a actividades que permitan recuperar la economía.

En ese marco, determinó a partir de cuándo se podrán hacer retiros de efectivo y los montos.

El especialista Sebastián M. Domínguez CEO de SDC Asesores Tributarios, detalló las 7 claves que definen esta prórroga y su impacto para quienes desean adherirse al blanqueo.

¿Hasta cuándo se puede blanquear dinero en efectivo?

El plazo para depositar dinero en efectivo se extendió hasta el 31 de octubre de 2024. Originalmente, vencía el 30 de septiembre de 2024.

Los fondos deben depositarse en:

Cuenta CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), si el dinero está en Argentina.

Cuenta bancaria en una entidad financiera del exterior, si los fondos están fuera del país.

Si se deposita dinero en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 ¿Cuándo se podrá retirarlo?

El dinero depositado en una cuenta CERA hasta el 30/09/2024 podrá retirarse a partir del 1° de octubre de 2024. Sin embargo, si se realiza un retiro total o parcial, ya no se podrá seguir depositando nuevos fondos en la cuenta CERA.

Por ejemplo, si se depositan US$ 50.000 en la cuenta CERA durante septiembre de 2024 y el 10/10/2024 se realiza un segundo depósito de US$20.000, pero el 11/10/2024 se decide retirar US$10.000 de los US$ 50.000 iniciales, a partir de ese momento ya no se podrán realizar más depósitos en la cuenta CERA.

Sin embargo, se podrán retirar los US$40.000 restantes depositados en septiembre hasta el 31/10/2024. Los US$20.000 depositados en octubre podrán retirarse a partir del 1/11/2024.

Si se deposita dinero en una cuenta CERA en octubre, ¿Cuándo se puede retirar?

El dinero depositado en una cuenta CERA durante octubre podrá retirarse a partir del 1° de noviembre de 2024.

Blanqueo de efectivo hasta US$100.000 ¿El Banco va a retener el 5%?

No, si se regulariza un monto de hasta US$100.000, se podrá retirar sin que se aplique la retención del 5% del impuesto del blanqueo.

Blanqueo de efectivo superior US$100.000 ¿El Banco va a retener el 5%?

Si se regularizan más de US$100.000 y se le da el destino que establece la ley y la reglamentación hasta el 31 de diciembre de 2025, no se aplicará la retención del 5% del impuesto del blanqueo.

Sin embargo, si se retira el dinero antes de esa fecha, se aplicará el 5% del impuesto sobre el monto retirado.

¿La prórroga de la primera etapa del blanqueo es solo para dinero en efectivo?

No, la prórroga de la primera etapa del blanqueo aplica tanto para dinero en efectivo como para cualquier otro tipo de bienes que se pueden regularizar.

"Es importante aprovechar esta prórroga para resolver los puntos conflictivos que surgen en la interpretación de las normas vigentes. Asimismo, cabe destacar que el blanqueo de dinero en efectivo ha sido muy exitoso y ya ha superado los niveles del blanqueo de efectivo realizado durante el gobierno de Mauricio Macri", explicó Sebastián Domínguez.

