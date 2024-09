Desde el mercado desestiman que la suba de los bonos en dólares se deba al blanqueo de capitales

Más allá de que las acciones argentinas tuvieron una baja agresiva en la última rueda bursátil, los bonos en dólares se mostraron al alza y había suposiciones de que se podía deber al éxito del blanqueo, sin embargo, esta hipótesis fue desestimada. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el analista de la consultora Epyca, Eric Paniagua.

“Desde lo financiero, estrictamente vinculado a los mercados de capitales, es improbable que el blanqueo tenga un efecto directo sobre esos activos”, comentó Eric Paniagua. “Es cierto que va a haber un ingreso de reservas, probablemente sea mayor a lo que se especulaba inicialmente, pero es difícil que eso se transfiera a una mayor capitalización bursátil, tanto de las acciones como de los bonos”, agregó.

Los activos argentinos tuvieron una baja agresiva tras una toma de ganancias

Posteriormente, Paniagua planteó: “Se está viendo mucha volatilidad, en las últimas 2 o 3 semanas las acciones argentinas, especialmente los bancos en el exterior, habían ido al alza fuertemente pero esta semana se vio lo contrario”. Luego, manifestó que, “hubo una baja bastante agresiva de los activos argentinos, especialmente de los bancos, quizás producto de la toma de ganancias pero los bonos se mantuvieron firmes”.

“El inversor extranjero, incluso el local, van a estar mirando el último valor que arroje el balance del Estado, si hay un superávit para poder cobrar, eso va a dar un aval mayor a la confianza del comprador de bonos”, sostuvo el entrevistado. “Es improbable que tanto el blanqueo como los datos negativos económicos hoy tumben ese valor”, complementó.

Restricciones de operar con el peso

Por otro lado, el analista señaló: “Todo lo que permita mayor flexibilidad en distintos tipos de divisas, puede ser un buen dato para el inversor, particularmente los de afuera, que están siempre mirando la posibilidad de usar una divisas dual”. A su vez, remarcó que, “el peso generalmente está un poco más restringido tanto para operarse acá como en el exterior y todo lo que sea un canje en dólares va a ser siempre bienvenido”.

“Wall Street está mirando una Argentina austera, que tenga un equilibrio fiscal definido y al mismo tiempo un Gobierno que esté con manos firmes en ese rumbo”, expresó Paniagua. “Esto no quiere decir que de acá a un par de meses si los datos económicos reales no acompañan, la situación no se deteriore en términos de confianza”, concluyó.