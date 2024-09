La gran predisposición del sector privado para el blanqueo está generando efectos dentro del mercado, el aumento de los depósitos en dólares comienza a repercutir en los bonos y se le va a prestar especial atención a lo que ocurra con las reservas del Banco Central durante octubre. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el analista de AdCap, Javier Casabal.

“Los bonos están obedeciendo en buena medida a este aluvión de dólares, el último dato de dólares entrando a los depósitos del sector privado es de USD 1.340 millones, es un nivel que se viene acelerando y ya venimos cerca de los USD 9.000 millones”, comentó Javier Casabal. “La extensión del blanqueo nos va a dar otros USD 5.000 millones de acá a fin de octubre”, agregó.

La tranquilidad del blanqueo

Posteriormente, Casabal planteó: “El mercado estaba bastante pendiente del tema dólares en general después de que durante junio y julio no se había podido acumular reservas”. Luego, manifestó que, “durante agosto se pudo comprar algo y en septiembre hay algunos problemas, sin embargo, este dato del blanqueo, que si bien no son compras del Central, da una tranquilidad para hablar de cierta disponibilidad de dólares”.

“Estos dólares son del sector privado, no sirven para pagar deuda del Tesoro y el activo natural a donde se están volcando estas inversiones es más las obligaciones negociables”, sostuvo el entrevistado. “El problema es que esos activos están muy caros, están rindiendo hasta 8% y estamos saliendo con emisiones muy cortas en torno al 5%”, complementó.

El Banco Central tendrá un gran desafío en cuanto a reservas en octubre

Por otro lado, el analista señaló: “La propia extensión del blanqueo nos hace saber que vamos a tener un mes más de entrada de dólares, entonces, por ahí hoy decir que el carry trade se terminó es un poco temprano”. A su vez, remarcó que, “octubre va a ser un mes más desafiante para el Banco Central en términos de compras de reservas diarias”.

“Lo de la salida de dólares el primero de octubre no está muy seguro, los dólares negros que fueron blanqueados llaman a dólares blancos”, expresó Casabal. A modo de cierre, dijo que, “el que no estaba poniendo sus dólares, no por temas impositivos sino por miedo a confiscaciones, se va a sentir más cómodo entrando al sistema financiero ya con un dólar más alto”.