De cara al denominado “super domingo electoral” con comicios en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis, el analista político, Gustavo Córdoba, conversó con Canal E y sostuvo que el Gobierno enfrenta un panorama adverso en las provincias y comentó que La Libertad Avanza y el PRO deberán unirse si quieren ganar las elecciones en CABA al kirchnerismo.

Gustavo Córdoba advirtió que el oficialismo nacional confunde la lógica electoral: “Hay una subestimación muy grande del interior. Creen que todo está nacionalizado, pero no entienden que se votan temas y agendas provinciales”.

En ese sentido, explicó que en distritos como Chaco y Salta, los candidatos alineados con Javier Milei difícilmente superen el 20% de los votos: “Milei sacó 40 puntos en la primera vuelta nacional, pero en las mismas provincias donde sus candidatos habían sacado 8 o 11%. Esto se va a repetir. Ahora tal vez lleguen a 15 o 20, pero no más”.

Panorama tenso para las elecciones en CABA

Para Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires juega un rol distinto por su alto nivel de nacionalización mediática y política: “Lo que pasa en Capital se nacionaliza al instante. Por eso la presencia de Milei junto a su vocero Manuel Adorni en Villa Lugano tiene un peso simbólico importante”.

Aun así, remarcó que las chances de triunfo de La Libertad Avanza en Capital son bajas. “La verdadera disputa es por quién sale segundo entre La Libertad Avanza y el PRO. Dan por descontado el triunfo de Santoro. La pelea de fondo es quién se queda con el espacio opositor al kirchnerismo en ese distrito”.

La necesidad de ejecutar una alianza para vencer al kirchnerismo

Sobre la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO, el analista político comentó: “Si no se unen, no le ganan al kirchnerismo. Esa es la gran promesa que ambos hicieron y hoy no la están cumpliendo. Se viven peleando cuando deberían estar alineados”.

A su vez, consideró que el oficialismo enfrenta un gran desafío de cara a octubre: “Se les está estrechando el camino. Tuvieron que recurrir al Fondo Monetario antes de lo previsto, y eso nunca es señal de que el plan económico funciona”.