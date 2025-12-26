Ezequiel Asquinasi: “Los fuegos artificiales legales no generan ningún tipo de contaminación”

El uso de fuegos artificiales durante las fiestas volvió a instalarse en la agenda pública tras la Navidad. Desde la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales (CAEFA), Ezequiel Asquinasi, en diálogo con Canal E, remarcó que se trata de una práctica histórica y extendida en todo el país. “Se utilizan fuegos artificiales en todo el país, en todas las provincias, en las grandes ciudades y en los pueblos más chicos”, afirmó, y destacó que es una costumbre arraigada en la cultura argentina.

En ese contexto, subrayó un cambio clave en los últimos años vinculado a la tecnología y a nuevas demandas sociales. “Se ha consolidado cada vez más lo que llamamos los fuegos artificiales amigables”, explicó. Según detalló, estos productos se caracterizan por ser “especialmente luminosos y con bajo impacto sonoro”, lo que permite compatibilizar el disfrute con el cuidado de personas sensibles, niños, adultos mayores y animales.

Impacto ambiental y regulación legal

Consultado por el impacto ambiental, Asquinasi fue categórico. “Los fuegos artificiales legales no generan ningún tipo de contaminación, o sea, ninguna”, aseguró. Explicó que los materiales utilizados son mínimos y se consumen durante la explosión, sin dejar residuos dañinos. “La contaminación está comprobada, es absolutamente nula”, enfatizó.

En cuanto al marco normativo, el vocero aclaró que la pirotecnia está permitida y regulada a nivel nacional. “Está habilitada, regulada y reglamentada en todos sus aspectos mediante normativa nacional”, indicó. Mencionó la Ley 24.429, sus decretos reglamentarios y las disposiciones del RENAR/ANMaC, que establecen controles sobre producción, transporte, almacenamiento y comercialización.

Si bien reconoció que algunos municipios intentaron avanzar con prohibiciones más restrictivas, señaló que muchas de esas ordenanzas fueron anuladas. “La justicia ha anulado las ordenanzas, que son inconstitucionales”, sostuvo, y aclaró que la Cámara siempre prioriza el diálogo antes de judicializar los conflictos.

Ventas, precios y balance de las fiestas

Respecto a las ventas, Asquinasi explicó que el relevamiento aún está en curso, pero adelantó una tendencia estable. “Ha sido más o menos similar a la del año pasado”, señaló. Además, destacó un dato económico relevante: “Comparativamente han bajado los precios”, ya que los aumentos estuvieron por debajo de la inflación.

Finalmente, remarcó que la pirotecnia sigue siendo una compra de último momento para las familias. “Es casi la última compra de Navidad”, dijo, reflejando un comportamiento habitual en estas fechas.

