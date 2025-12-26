Déficit en la balanza turística: “El turismo sigue recibiendo gente, pero son más los que se van”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en contacto con Canal E, se refirió al reciente informe sobre el desempeño del sector turístico, el cual volvió a poner en el centro del debate el rol del turismo en la economía argentina.

Tristán Rodríguez Loredo señaló que este comportamiento no responde solo a factores coyunturales. “Esto viene de largo plazo”, explicó, y detalló que, “hay un trabajo muy interesante de Fundar que toma desde 1966 hasta hoy y muestra que en 49 años hubo déficit en la balanza turística”.

La situación cambiaria y el impacto en el turismo

Asimismo, remarcó que, históricamente, el país convivió con esta situación sin lograr revertirla. “Estamos acostumbrados al dólar caro, a que nos invadan los uruguayos o los chilenos, y cuando el dólar se abarata, es como la revancha de los argentinos”, sostuvo.

En ese contexto, Loredo explicó que el problema va más allá del tipo de cambio. “El turismo sigue recibiendo gente, pero son más los que se van”, dijo, en referencia al desbalance entre quienes ingresan al país y quienes viajan al exterior. En este contexto, resaltó que esta situación expone una debilidad estructural que no se resuelve con medidas coyunturales.

A su vez, recordó que se ensayaron múltiples políticas a lo largo de los años. “Se probó el doble tipo de cambio, el triple tipo de cambio, se probó de todo”, afirmó. Incluso mencionó que en distintos momentos se intentó priorizar sectores productivos por sobre el turismo. “Hubo funcionarios que decían que había que administrar las divisas primero para la industria y no para el turismo”, explicó.

Distorsiones a raíz del esquema cambiario

El entrevistado también apuntó a las distorsiones generadas por políticas cambiarias. “Aerolíneas compraba insumos con dólar barato y vendía pasajes con dólar caro”, recordó, al describir cómo algunos actores se beneficiaron de esquemas diferenciales.

Más allá de la coyuntura, puso el foco en un problema estructural como es la falta de infraestructura. “Para tener un buen flujo turístico hay que recibirlo bien, hay que tener infraestructura adecuada”, sostuvo. Y agregó que el turismo no se limita al transporte aéreo o la hotelería: “No es solo el pasaje o el hotel, hay toda una cadena detrás”.