El error de Juliana Santillán en Navidad: publicó un mensaje viral, fue criticada en redes y terminó borrándolo

En plena Navidad, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, quedó en el centro de la escena digital tras publicar –y luego borrar– un mensaje festivo que rápidamente se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales. El video, difundido en X, combinó un saludo navideño con un balance político de la gestión de Javier Milei y una frase que llamó especialmente la atención: “Feliz Nochebuena de resurrección”.

El posteo convirtió a Santillán en tendencia durante la jornada del jueves 25 de diciembre, no solo por el contenido político del mensaje, sino por la elección de palabras utilizada. Mientras algunos seguidores interpretaron la referencia a la “resurrección” como una metáfora vinculada a la recuperación económica que promueve el oficialismo libertario, otros usuarios cuestionaron el mensaje y lo tomaron como un error conceptual.

Las críticas y burlas se multiplicaron en pocas horas, con numerosos comentarios señalando una supuesta confusión entre la celebración de la Navidad y la Pascua, festividad cristiana asociada a la resurrección de Jesús. La discusión fue tal que la propia red social X incorporó una aclaración bajo el sistema de “contexto agregado por lectores”.

En ese apartado, se precisó que la Nochebuena celebra la víspera del nacimiento de Jesús y no su resurrección. La aclaración fue visible para quienes interactuaron con el contenido viral.

Ante la repercusión y la viralización del episodio, Santillán decidió borrar el tuit original, aunque el contenido ya había sido replicado y capturado por numerosos usuarios.

LB/DCQ

