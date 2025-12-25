Milei confirmó que volverá a Davos y anticipó un nuevo discurso contra la “agenda woke”

El presidente Javier Milei ratificó este jueves que participará del Foro Económico Mundial que se realizará en enero en Davos, Suiza. La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde compartió un posteo oficial del evento y escribió: “Fenómeno barrial”.

Será la tercera vez que el mandatario asista al encuentro desde su llegada a la Casa Rosada. La primera fue en enero de 2024, apenas un mes después de haber asumido, y la segunda en enero de este año. En ambas oportunidades, el foro funcionó como una plataforma para proyectar su discurso a nivel internacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Foro Económico Mundial se desarrollará del lunes 18 al jueves 23 de enero y, como es habitual, Milei viajaría acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El lema de la edición 2026 será “un espíritu de diálogo”.

Según la organización, en Davos se reunirán líderes de gobiernos, empresas, la sociedad civil y el ámbito académico para debatir sobre el futuro y establecer prioridades frente a los principales desafíos globales. Desde la web oficial del evento señalaron que “el programa se estructurará en torno a cinco desafíos globales clave donde el diálogo y la cooperación público-privada, con la participación de todas las partes interesadas, son necesarios para el progreso”.

Los casos Libra y ANDIS: las denuncias que golpearon al Gobierno en 2025

Fiel a la línea que sostuvo en sus presentaciones anteriores, el Presidente volverá a cuestionar lo que denomina “la agenda woke” y a defender las ideas del liberalismo económico. En su última exposición, el 23 de enero de este año, Milei denunció que “desde estos foros se promueve la agenda LGBT” y lanzó duras críticas vinculadas a la identidad de género, el feminismo y las políticas de aborto.

En ese discurso también mencionó casos judiciales ocurridos en Estados Unidos y afirmó que “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad”, además de definir a la ideología de género como “nefasta” y cuestionar lo que llamó la “agenda sanguinaria y asesina del aborto”.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción de colectivos LGTBI+, que convocaron a una movilización el 1 de febrero. La protesta se replicó en distintas ciudades del país y en más de una decena de países de Europa y América. En Buenos Aires, decenas de miles de personas marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para expresar su rechazo a los discursos del mandatario.

La nueva participación de Milei en Davos se da en un contexto de alta exposición internacional y con la expectativa de que vuelva a utilizar el foro como escenario para reafirmar su posicionamiento ideológico ante líderes y referentes globales.

GD / EM