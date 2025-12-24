Navidad con Cristina: militantes y vecinos se concentraron en el Otamendi para acompañarla y pedir su libertad

En la tarde de este martes 24 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, militantes autoconvocados, familias y vecinos se acercaron a la puerta del Sanatorio Otamendi para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner y reclamar por su libertad. La convocatoria comenzó alrededor de las 15 y se dio en el marco de la primera Navidad de la expresidenta desde que resultó condenada en la Causa Vialidad.

La actividad incluyó una oración ecuménica, encabezada por el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, y la instalación de un árbol navideño en el que los presentes dejaron cartas, mensajes y expresiones de afecto. El encuentro combinó el respaldo político y la cercanía humana hacia la exmandataria, que permanece internada luego de una cirugía de urgencia por una apendicitis aguda con peritonitis localizada y que cursa un cuadro de íleo postoperatorio.

La convocatoria fue impulsada en redes sociales por la cuenta “Argentina con Cristina”, que llamó a participar bajo la consigna “Navidad junto a Cristina frente al Sanatorio Otamendi”, invitando a acercarse para dejar mensajes y compartir una oración.

Desde el inicio de la internación, las inmediaciones del sanatorio se transformaron en un punto de referencia para seguidores y militantes que se acercan con banderas, consignas y muestras de apoyo, en un clima de acompañamiento sostenido.

Cristina Kirchner pasará la Navidad internada

Cristina Fernández de Kirchner continuará internada durante la Navidad en el Sanatorio Otamendi, según el último parte médico difundido este miércoles 24 de diciembre. El informe, firmado por la directora médica del establecimiento, la Dra. Marisa Lanffanconi, indicó que la ex presidenta presenta un cuadro de íleo postoperatorio, una complicación intestinal transitoria y frecuente luego de cirugías abdominales.

De acuerdo al parte oficial, Cristina Fernández continúa su recuperación por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El informe señala que presenta “síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, confirmados por una “tomografía computada de abdomen”. Según se informó, se aplicaron las medidas de soporte habituales, continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal, no registra fiebre y seguirá internada hasta la resolución del cuadro.

La expresidenta había sido operada de urgencia por una apendicitis aguda con peritonitis localizada, luego de ser trasladada desde su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. La cirugía se realizó con autorización judicial y se desarrolló sin inconvenientes, y desde entonces permanece bajo seguimiento médico permanente.

Mientras avanza su recuperación, la situación clínica de Cristina Kirchner continúa siendo seguida de cerca tanto por el equipo médico como por el ámbito político, en una Navidad atravesada por la internación, pero también por el acompañamiento de sus seguidores.

