Cristina Kirchner continúa su postoperatorio y pasará Nochebuena en el Sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, donde continúa su recuperación tras una intervención quirúrgica por apendicitis aguda realizada en la tarde del sábado. Se espera que pase allí la Nochebuena y la Navidad, ya que según indicaron los médicos de la clínica, una intervención de estas características suele implicar cuidados postoperatorios de hasta una semana.

Según el último parte médico difundido por la institución, la exmandataria “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. La evolución se mantiene “dentro de parámetros esperables para el cuadro”, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento. Se indicó que permanecerá internada hasta completar el tratamiento, que podría extenderse entre cinco y siete días.





Esta es la primera vez que Cristina Kirchner sale de su domicilio, fijado en San José 1111 en la ciudad de Buenos Aires, desde que comenzó a cumplir su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio pasado. La exmandataria fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado relacionada con el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz.

Desde el momento en que la exfuncionaria fue internada, decenas de militantes se congregaron en la puerta del Sanatorio Otamendi, en la calle Azcuénaga al 800, con banderas, carteles y pancartas en apoyo de la dirigente.

Cómo fue la evolución médica de Cristina Kirchner

La exmandataria, de 72 años, fue trasladada de urgencia desde su domicilio al Sanatorio Otamendi el sábado 20 de diciembre, con autorización judicial, tras presentar dolores abdominales. Allí fue sometida a una cirugía laparoscópica que confirmó el diagnóstico y se le extirpó el apéndice. Según el último parte médico oficial, mantiene una evolución clínica favorable.

¿Qué es la apendicectomía y por qué todavía Cristina Kirchner no obtuvo el alta médica?

El Sanatorio Otamendi, fundado en 1928, es una institución privada que ha sido lugar de internación habitual para figuras públicas de distintos sectores políticos, incluyendo a la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo internada allí en noviembre de 2021 para someterse a una histerectomía.

La causa Cuadernos continúa sus audiencias sin Cristina Kirchner

Mientras cumple con su condena de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, la expresidenta enfrenta el juicio oral en la causa conocida como “Cuadernos”, donde se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita para la recaudación de sobornos de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La causa, que avanza ante el Tribunal Oral Federal N°7, continuó en las últimas jornadas sin su presencia debido a la internación.



La próxima audiencia será el martes 30 de diciembre a las 9. Después llegará el receso por feria judicial, y las sesiones se retomarán el 2 de febrero.

