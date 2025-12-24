Analista político sobre "Defendiendo lo indefendible": "Es un libro contrario a lo que es la historia de nuestra patria"

El analista político Carlos Caramello aseguró que el libro “Defendiendo lo indefendible” que el presidente Javier Milei le regaló a sus ministros “es contrario a lo que es la historia de nuestro país”.

Avelluto: "Lo sorprendente hubiese sido que regalara una encíclica del papa Francisco o los tres tomos de El Capital de Marx"

Batalla cultural

“Hay una cosa que excede la batalla cultural. Vos cuando das una batalla cultural, das una batalla en los términos de cierta lógica que va moviendo, que va corrigiendo, no sé si una cultura, pero por lo menos una forma de pensar, una forma de ver la realidad”, explicó.

“Acá hay una suerte de exageración. Hay una exacerbación. No es gente pensando en los términos en que cualquiera de nosotros pensaría una batalla. Son como cruzados. Cruzados además de una causa absolutamente loca”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Passalacqua recibió a intendentes: "Fue un año duro para todos, durísimo"

“Un libro contrario a lo que es la historia de nuestro país”

“No puedo pensar que la Argentina podría ir por caminos tan absurdos como los de ese libro. Además es un libro absolutamente ruptural, contrario a lo que es la historia de nuestro país, de nuestra patria”, subrayó Caramello.

“Yo sé que estamos enfrentando un mundo que va a cambiar radicalmente en cinco años. No vamos a poder creer lo que vamos a vivir dentro de cinco años”, concluyó.

“Defendiendo lo indefendible” (1976), de Walter Block, defiende actividades, tipificadas en el Código Penal como delictivas, tales como el narcotráfico, el proxenetismo y la usura.