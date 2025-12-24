Doble crimen en Corrientes: condenaron a 30 años de prisión al clan Alarcón

La Justicia correntina dictó una sentencia ejemplar contra los integrantes de una familia acusada de protagonizar uno de los episodios de violencia urbana más cruentos de los últimos tiempos en la Capital.

El Tribunal de Juicio condenó a 30 años de prisión a Alejandro Honorio Alarcón, alias “Osito”; a su hijo, Jonathan Alejandro Alarcón, y a Verónica Elizabeth González, por el doble homicidio cometido en el barrio Santa Teresita.

Los tres fueron hallados coautores materiales del delito de homicidio simple reiterado en dos hechos, en perjuicio de Lucas Adrián Romero y Mauricio Nahuel Rodríguez. La sentencia también incluyó el cargo de lesiones leves contra otras dos personas que resultaron heridas durante el ataque.

Una balacera filmada por cámaras de seguridad

El hecho que originó la causa ocurrió la madrugada del domingo 21 de enero de 2024, en la intersección de Madariaga, entre Castelli y Juan José Paso. Según las pruebas ventiladas en el debate, el grupo descendió de un automóvil y abrió fuego de manera indiscriminada contra un grupo de personas.

El ataque provocó la muerte instantánea de Lucas "Hámster" Romero (29). Por su parte, Mauricio Nahuel Rodríguez (20) fue trasladado en estado crítico al Hospital Escuela, donde falleció un mes después tras agonizar debido a las graves heridas de bala. Los atacantes permanecieron prófugos durante tres meses hasta que se entregaron a las autoridades.

Cómo fue el doble homicidio por el que un clan familiar es juzgado en Corrientes

Justicia y absolución por duda

El tribunal, integrado por los doctores Ana del Carmen Figueredo, Darío Ortiz y María Mercedes Leconte, decidió mantener la prisión preventiva de los tres condenados en una unidad carcelaria, rechazando de plano el pedido de la defensa para acceder a la prisión domiciliaria.

En tanto, el cuarto imputado en la causa, Matías Ramón Ezequiel Alarcón, fue declarado inocente. Los jueces consideraron que existía una insuficiencia probatoria para vincularlo directamente con la ejecución de los disparos, otorgándole la libertad. Debido a que este joven era menor de edad al momento del crimen, en el tribunal también participó la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, Carolina Macarrein.

Los fundamentos completos de la sentencia, que cierra un caso que mantuvo en vilo a la zona sur de la ciudad por la peligrosidad del denominado "clan Alarcón", se darán a conocer el próximo 6 de febrero de 2026.