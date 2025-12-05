Cómo fue el doble homicidio en el que un clan familiar es juzgado en Corrientes

La Justicia correntina inició este viernes el debate oral y público contra cuatro personas, miembros de una misma familia, imputados por el doble homicidio de Lucas Adrián Romero y Mauricio Nahuel Rodríguez, ocurrido durante una balacera entre bandas en el barrio Santa Teresita de la ciudad.

Los acusados que se sentarán en el banquillo son Alejandro Honorio Alarcón (alias “Osito”), Jonathan Alejandro Alarcón, Verónica Elizabeth González y Matías Ramón Ezequiel Alarcón.

El Tribunal de Juicio está integrado por Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y María Mercedes Leconte. Dada la minoría de edad que presentaba uno de los imputados al momento de los hechos (Matías Ramón Ezequiel Alarcón), el Tribunal se integra también con la Juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Carolina Luisa Macarrein.

La acusación y el doble asesinato

La acusación principal de la Fiscalía califica el hecho como Homicidio Calificado por el Concurso Premeditado de Dos o Más Personas en relación a la víctima Lucas Adrián Romero, sumado al Homicidio Simple en relación a Mauricio Nahuel Rodríguez, además de Lesiones Leves en perjuicio de Federico Alberto González y Víctor Daniel Romero.

Los hechos se registraron cerca de las 5 del domingo 21 de enero de 2024 en inmediaciones de Madariaga, entre Castelli y Juan José Paso. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de personas descendió de un automóvil y efectuó múltiples disparos de armas de fuego.

El ataque provocó la muerte inmediata de Lucas "Hámster" Romero, de 29 años, e hirió de gravedad a otras cuatro personas. Un mes después del ataque, Mauricio Nahuel Rodríguez (20), quien había ingresado en grave estado al Hospital Escuela, falleció a causa de las heridas.

Tras la balacera, los atacantes se dieron a la fuga y permanecieron prófugos por tres meses, hasta que finalmente decidieron entregarse a la Justicia.