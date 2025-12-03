Hallaron en Rosario el cuerpo de Caren Ojeda, la gendarme correntina desaparecida en el río Paraná

La Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo del cuerpo de Caren Itatí Ojeda, una gendarme de 32 años oriunda de la localidad correntina de Guviraví, que era intensamente buscada en el río Paraná desde el pasado jueves.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la Terminal Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe, luego de intensos rastrillajes realizados por el personal de búsqueda desde las primeras horas del día.

Tras recuperar el cuerpo, las autoridades confirmaron la identidad de la mujer.

Desaparecida en isla Verde

Caren Ojeda fue vista por última vez el jueves pasado en Isla Verde, un parador que se encuentra en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos.

Según lo que confirmaron las autoridades, la mujer se encontraba con un grupo de amigos y, en un momento, se arrojaron al agua. Lamentablemente, la gendarme correntina no logró salir a flote.

Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron que varios testigos avistaron el cuerpo de una mujer flotando en el río, lo que permitió su posterior recuperación e identificación.