Gendarmería incautó más de 20 kilos de marihuana ocultos en una encomienda en Corrientes

Un operativo realizado por Gendarmería Nacional en el Control Fijo de la localidad correntian de Cuay Grande, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, logró frustrar el envío de una importante carga de estupefacientes a través de una encomienda.

La droga fue detectada y posteriormente decomisada luego de que se interdictara un envío sospechoso en una empresa de transporte de paquetería.

Los 59 "panes" de marihuana

Integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 57 procedieron a la apertura de la encomienda en presencia de testigos. Los uniformados abrieron los tres bultos que conformaban el envío y encontraron un total de 59 paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal de color verde amarronada.

El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest, las cuales confirmaron que se trataba de “cannabis sativa”. El pesaje final de la droga arrojó un total de 20,297 kilos.

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se procedió al secuestro del estupefaciente y se inició la investigación correspondiente para dar con los responsables del envío.