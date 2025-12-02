Tragedia vial en Corrientes: dos mujeres murieron tras chocar su auto contra un camión en 4 Bocas

Un fatal accidente de tránsito se registró el lunes por la noche en el cruce 4 Bocas de la ciudad correntina de Saladas, un punto neurálgico que une las Ruta Nacional N.° 12 y la Provincial N.° 27, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

La tragedia se produjo cuando un automóvil Toyota Etios, que circulaba por la Ruta 27 en sentido Norte-Sur, colisionó violentamente contra un camión Scania con semirremolque que transitaba por la Ruta 12, en sentido Este-Oeste, con destino a Buenos Aires y procedente de Resistencia, Chaco.

Dos víctimas fatales y cuatro ocupantes de Zárate

Según la información policial preliminar, el Toyota Etios era un vehículo particular que trasladaba a un grupo familiar compuesto por cuatro ocupantes: dos hombres y dos mujeres. Todos los ocupantes eran oriundos de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Por causas que aún son objeto de investigación, el vehículo menor impactó con gran violencia en la parte lateral del pesado camión. A raíz del brutal impacto, dos mujeres, identificadas con los apellidos Vallejos y Ortiz, fallecieron instantáneamente en el lugar de los hechos.

Los dos hombres restantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, donde se constató que presentaban lesiones de diversa consideración. El conductor del camión Scania resultó ileso y fue puesto a disposición de la Justicia.

En la zona del siniestro trabajaron efectivos policiales, peritos de la Comisaría de Saladas, personal del Cuartel de Bomberos 247 y móviles del hospital local. Las autoridades buscan determinar la causal exacta de la colisión.