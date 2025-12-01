Tragedia en Corrientes: cuatro muertos, incluyendo una embarazada y su bebé, tras el choque entre un auto y una camioneta

La ciudad de Esquina, Corrientes, se vio conmocionada este lunes por una tragedia vial que resultó en la muerte de cuatro personas, luego de un violento choque ocurrido en el paraje Santa Librada.

El siniestro se produjo cuando una camioneta Chevrolet S10, que circulaba por la Ruta provincial N.º 59, colisionó contra un Volkswagen Gol que transitaba por calle Mitre. Según fuentes policiales, el Volkswagen Gol era un remís que trasladaba al grupo familiar.

Cuatro víctimas fatales, incluyendo un bebé

Tras el brutal impacto, una mujer falleció en el lugar de los hechos. El resto de las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Roque, donde se confirmaron más decesos.

El informe preliminar de las autoridades médicas confirmó que

Una mujer embarazada de ocho meses perdió la vida al llegar al centro de salud. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales para salvarlo, el bebé en gestación también murió.

Otro de los fallecidos es un niño de 6 años , quien ingresó al hospital ya sin signos vitales.

La cuarta víctima fatal es la otra mujer que viajaba en el vehículo.

El conductor de la camioneta Chevrolet S10 se encuentra demorado en la Comisaría Segunda y ha sido puesto a disposición de la Justicia, precisó el portal TN Esquina. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente para determinar la causal del siniestro.