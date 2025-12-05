Elecciones en Corrientes: el cronograma de pago completo a autoridades de mesa

La Secretaría Electoral Nacional Distrito Corrientes comunicó el calendario de pagos destinado a las autoridades de mesa y delegados que cumplieron funciones cívicas durante las pasadas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
El desembolso del pago comenzará el próximo miércoles 10 de diciembre y se extenderá hasta el martes 16 de diciembre, siguiendo un cronograma organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.
La modalidad de cobro será la seleccionada previamente por cada autoridad a través de la aplicación: por sucursal bancaria o mediante transferencia a cuentas.
Cronograma de pagos por DNI
-
Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.
-
Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.
-
Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.
-
Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.
-
Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.