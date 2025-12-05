Juan Pablo Valdés presentará su gabinete el 11 de diciembre y no confirmó si habrá bono navideño

A cinco días de asumir el cargo, el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que presentará a su gabinete el próximo 11 de diciembre, un día después del acto formal en el que reemplazará a su hermano Gustavo al frente de la Casa de Gobierno.

Juan Pablo Valdés no descartó unificar ministerios y advirtió que será "un año difícil"

Valdés aseguró que tomará juramento a su equipo, aunque dejó abierta la posibilidad de que sea "por parte o todo junto". No obstante, mantuvo el hermetismo sobre los nombres y la especulación sobre una posible reducción de las carteras provinciales. Fuentes gubernamentales sugieren que varios funcionarios podrían continuar en sus puestos en esta etapa de transición.

Prioridad en salarios y aguinaldo antes que el bono

Consultado nuevamente por la posibilidad de un bono navideño para los trabajadores estatales, el gobernador electo fue cauto y priorizó las obligaciones de la administración.

"Primero vamos a cumplir con las obligaciones que son el sueldo y el aguinaldo, los plus y después vamos a evaluar claramente cuando lleguemos la posibilidad o no de un bono", señaló Valdés tras participar de la inauguración de obras en el barrio La Chola.

El anuncio sobre un eventual beneficio extra se hará, según su promesa, "en tiempo y forma".

Críticas a las transiciones municipales complicadas

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador electo hizo mención a las dificultades que están atravesando algunas comunas en el proceso de transición de mando.

Valdés atribuyó los problemas al desmanejo de las gestiones salientes, asegurando que hay "gente que se encuentra con la derrota y tenía desordenado el municipio, con maniobras espurias que comprometen a las administraciones futuras".

Entre las comunas que estarían registrando complicaciones en la transición, el informe menciona a La Cruz, Virasoro y Paso de la Patria. A pesar de ello, el gobernador electo rescató que "también hay municipios de que tienen todo ordenado y las transiciones son correctas".