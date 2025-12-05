Feriado 8 de diciembre: uno por uno, cómo funcionarán los servicios en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes comunicó cómo será la prestación de los servicios esenciales y las guardias operativas con motivo del feriado nacional del próximo lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María.

Servicios esenciales y guardias operativas

La Secretaría de Ambiente informó que la recolección de residuos se prestará normalmente en las dos zonas operativas de la ciudad.

Las áreas operativas esenciales mantendrán guardias. Estas incluyen:

Tránsito, Transporte y Guardia Urbana.

Barrido y el Servicio de Emergencia Municipal (SAMUN).

Respecto a la atención específica, el Tribunal de Faltas funcionará con una guardia que atenderá de 8:00 a 16:00, únicamente para trámites abreviados de secuestros comunes (retiro de vehículos de la vía pública). Los juzgados permanecerán cerrados hasta el martes 9.

La Dirección de Defunciones también contará con una guardia que funcionará de 7:00 a 19:00 en la oficina interna de calle 25 de Mayo 1132, únicamente para trámites de inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador estarán abiertos, de 7:00 a 17:00, para visitas e inhumaciones.

Comercios, estacionamiento y áreas Administrativas

La Subsecretaría de Transporte indicó que:

No se cobrará el Estacionamiento Medido .

Tampoco funcionarán los Puntos SUBE.

En cuanto a los espacios de comercialización:

Los mercados de Abasto ( El Piso ) y de Productos Frescos permanecerán cerrados .

Los Paseos de Compras ubicados en El Piso, El Puerto, Ex Vía y el barrio San Gerónimo atenderán normalmente de 8:00 a 21:00.

Como es habitual en días feriados, la mayoría de las áreas administrativas no atenderán al público. Esto incluye:

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) .

La Caja Municipal de Préstamos (CMP) .

El Centro Emisor de Licencias (CEL) .

Las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS).

Centros de Información Turística

Los Centros de Información Turística funcionarán con horarios especiales el lunes 8 de diciembre: