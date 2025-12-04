Resistencia abre el debate sobre Uber, Cabify y DiDi: convocan a audiencia pública para definir su encuadre legal

El Concejo Municipal oficializó una audiencia pública para debatir el ingreso formal de plataformas como Uber, DiDi y Cabify al Código Único de Tránsito y Transporte, un marco normativo que actualmente no contempla estos servicios. La cita será el 15 de diciembre a las 8, en el Recinto de la Cámara de Diputados, y cualquier vecino podrá inscribirse hasta ese mismo día.

Desde hace años, miles de usuarios utilizan viajes contratados por aplicaciones en Resistencia, aunque sin una regulación local que establezca criterios de seguridad, habilitaciones, responsabilidades y control. Esa ausencia de reglas generó tensiones con taxistas y remiseros, reclamos de usuarios y una necesidad creciente de ordenar un mercado que creció sin acompañamiento institucional.

La audiencia pública forma parte del procedimiento obligatorio para modificar la Ordenanza 13.812, que regula el sistema de transporte en la capital chaqueña y exige doble lectura, participación ciudadana y mayoría agravada.

Quienes deseen participar podrán inscribirse en la Secretaría del Concejo Municipal, en avenida Italia 150, de 8 a 12 y de 16 a 20, hasta el mismo 15 de diciembre.

Un debate largamente postergado

El concejal Javier Dumrauf, uno de los impulsores centrales del proyecto, explicó que el debate se demoró por la rigidez del marco normativo vigente: “Cualquier modificación requiere doble lectura, audiencia pública y dos tercios de los votos. Por eso este avance es tan importante”, señaló en diálogo con Radio Libertad.

La discusión se reactivó este año tras un consenso político transversal que involucró a distintos bloques del Concejo y áreas del Ejecutivo municipal. En 2023 ya se había dado un primer paso al flexibilizar requisitos para taxis y remises, que venían reclamando reglas claras ante el avance de las apps.

Habilitaciones obligatorias y controles de seguridad

Resistencia tomó como referencia la normativa de Corrientes, una de las primeras en el país en regular el servicio. “Es un modelo muy similar al nuestro y funciona muy bien”, indicó Dumrauf.

Pero la capital chaqueña aspira a incorporar una innovación propia: todos los trámites de habilitación, altas de choferes y documentación se integrarían al ecosistema de Resistencia Digital, lo que permitiría agilizar verificaciones y evitar demoras burocráticas.

El proyecto propone un esquema de requisitos mínimos, equiparables a los de cualquier conductor profesional. Entre ellos:

Habilitación municipal obligatoria para cada chofer .

. Verificación obligatoria de esa habilitación por parte de la plataforma antes de incorporarlo.

antes de incorporarlo. Licencia vigente, carnet profesional cuando corresponda, certificado de antecedentes, vehículo en condiciones y registro municipal actualizado.

La seguridad aparece como uno de los temas más sensibles de cara a la audiencia. Usuarios, especialmente mujeres, vienen reclamando mecanismos de control más estrictos frente a episodios de violencia o irregularidades ocurridos tanto en remises como en aplicaciones.

Sin nuevos impuestos ni control de tarifas

Un punto clave del proyecto es que el municipio no fijará tarifas, ni impondrá nuevos tributos a choferes o empresas. La actividad se mantendrá como un contrato privado entre dos partes, pero con un nivel de supervisión municipal que garantice las condiciones del servicio.

“La ciudad tiene que saber quiénes transportan personas y bajo qué condiciones. No hablamos de tarifas, hablamos de seguridad”, remarcó Dumrauf.