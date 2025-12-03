Intentó asesinar a su pareja y a su hijo de 4 años en Chaco: buscan al agresor en un amplio operativo policial

Un brutal episodio de violencia familiar ocurrió este miércoles a la localidad de Machagai, donde una joven de 23 años y su hijo de 4 fueron atacados con un cuchillo. El agresor, identificado como Pablo Ávalos, pareja de la mujer y padre del niño, escapó en moto y es buscado intensamente por la Policía.

El ataque se produjo alrededor de las 14.10, cuando la víctima, M. E. S. (23), ingresó por sus propios medios al hospital local junto a su hijo T. V. A. (4). La joven presentaba un corte superficial en el cuello, mientras que el niño sufrió una lesión punzocortante con compromiso vascular, motivo por el cual fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia.

“Tomó un cuchillo y los atacó”: el relato que reconstruyó el hecho

La hermana de la víctima, N. S., declaró que la discusión entre la pareja terminó de la peor manera: Ávalos (24) tomó un cuchillo, hirió a la joven en el cuello y luego atacó al niño, provocándole una puñalada en la zona lateral del cuello. Tras el ataque, escapó en una motocicleta Lifan 150 roja y negra.

La testigo advirtió que el agresor podría intentar abandonar la provincia, ya que residió previamente en Buenos Aires.

El fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, cuyos peritos realizaron inspecciones y tomas fotográficas. En la vivienda fueron secuestrados documentos personales del acusado, tarjetas bancarias y un Samsung Galaxy A80 Pro.

El estado de las víctimas

El Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña informó que la joven sufrió una herida superficial y fue dada de alta tras las curaciones. El niño, en cambio, presentó una lesión vascular grave y permanece internado en Resistencia.

Operativo cerrojo: buscan al agresor por toda la zona

Desde las 17.00, la Policía provincial activó un amplio operativo cerrojo que incluye a las comisarías de Quitilipi, Presidencia de la Plaza y Colonia Aborigen, junto a la División Investigaciones Complejas Interior y Seguridad Rural Machagai, quienes trabajan sobre distintas rutas de fuga posibles.

La causa quedó caratulada como tentativa de homicidio doblemente agravado, y la búsqueda de Ávalos continúa