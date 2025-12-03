Juraron los cuatro diputados chaqueños: protocolo, un “sí juro” por Cristina Kirchner y un escándalo por micrófono abierto

La Cámara de Diputados celebró este miércoles la sesión preparatoria para recibir a los 127 legisladores electos en los comicios del 26 de octubre. Entre ellos, los cuatro nuevos representantes del Chaco: Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Sergio Dolce y Julieta Campo, quienes asumieron sus bancas en una ceremonia cargada de simbolismo político, presencia presidencial y un episodio inesperado que terminó dominando la jornada.

La sesión contó con la asistencia del presidente Javier Milei, acompañado por parte de su gabinete y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde uno de los palcos principales siguieron las juras mientras el recinto colmado aplaudía a los nuevos legisladores.

Juramentos chaqueños

Por ser el diputado de mayor edad, Gerardo Cipolini quedó a cargo de la conducción del recinto hasta la votación de autoridades. Bajo su presidencia provisoria, uno a uno fueron subiendo los representantes de cada provincia.

Los primeros chaqueños convocados fueron los libertarios:

Rosario Goitía: “Sí, juro”.

Guillermo Agüero: “Sí, juro”.

Luego fue el turno del referente de Las Garcitas, Sergio Dolce (Fuerza Patria), quien eligió una fórmula de tono personal: “Por la memoria de mi padre, por los chaqueños y por mi pueblo de Las Garcitas que me permitió estar acá, sí juro”.

La última chaqueña en presentarse fue Julieta Campo (Fuerza Patria), quien recurrió a una frase distinta y políticamente contundente: “Por el pueblo del Chaco, por los 30.000 detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro”.

Antes de este tramo, Diputados aprobó renuncias de legisladores que asumieron cargos ejecutivos, como Diego Santilli y Silvia Lospennato, reordenando las bancas previo al recambio.

Un comentario al aire que desató la polémica

La ceremonia avanzaba sin incidentes hasta que un micrófono abierto captó una frase que rápidamente circuló en redes. Según se escuchó en la transmisión oficial y confirmaron varios presentes, la voz atribuida a Cipolini mencionó a Rosario Goitía con un comentario fuera de lugar. Segundos después, otros dos fragmentos, dirigidos a Graciela de la Rosa y Mónica Becerra, encendieron aún más la controversia.

El episodio llegó al recinto a través de la intervención de Cecilia Moreau, quien tomó la palabra para marcar su rechazo: “La noticia que está trascendiendo tiene que ver con que el presidente provisional dijo ‘qué buena que está’ sobre tres diputadas. Las mujeres somos mucho más que un cuerpo. Somos cabeza, corazón, ideas, coraje y perseverancia. Le pido con humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”.

Cipolini negó las frases y apuntó a un “fallo tecnológico”

El diputado radical respondió de inmediato y rechazó la acusación con firmeza: “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. Por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón por algo que no he dicho. Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas, y de ninguna manera me expresaría así en un escenario respetuoso”.