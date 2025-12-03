Comentarios sexistas en plena sesión de Diputados: acusan al chaqueño Gerardo Cipolini y él culpa a la “tecnología”

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados quedó atravesada por una fuerte controversia luego de que un micrófono abierto registrara un presunto comentario sexista atribuido al presidente provisional de la asamblea, Gerardo Cipolini (UCR Chaco). La frase, que se viralizó rápidamente, generó un duro cruce con la diputada Cecilia Moreau, quien exigió disculpas públicas. El legislador chaqueño negó haber pronunciado esas palabras y rechazó cualquier responsabilidad.

En el audio, que se pudo escuchar en la transmisión oficial, se escucha "que buena que está", una expresión que habría sido dicha en referencia a diputadas presentes en el recinto. Esa filtración motivó la intervención de Moreau tras la ceremonia de juramento.

El reclamo de Moreau: “Las mujeres somos mucho más que un cuerpo”

Visiblemente molesta, la diputada tomó la palabra para repudiar el comentario atribuido a Cipolini: “La noticia que está trascendiendo tiene que ver con que el presidente provisional de esta asamblea comentó de una de las diputadas ‘qué buena que está’, o de tres diputadas, y eso ya está en todos los medios de comunicación”.

Diputados: el gesto de Virginia Gallardo a Milei y los juramentos políticos de González y Hadad

Moreau pidió no minimizar el impacto del episodio y puso el foco en el trato hacia las mujeres en el Congreso: “Algunas se ríen, a otras no les importa, pero las mujeres somos mucho más que un cuerpo. Somos cabeza, corazón, ideas, coraje y perseverancia por nuestra accionar dentro de esta Cámara”.

Acto seguido, reclamó una disculpa pública: “Le pido con humildad al diputado Cipolini que pida disculpas por esta declaración”.

La respuesta de Cipolini: “No voy a pedir perdón por algo que no dije”

El legislador radical pidió la palabra para rechazar la acusación y sostuvo que el episodio se originó por un fallo técnico: “La tecnología ha avanzado a límites casi inconscientes. Por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho”.

Gendarmería incautó más de 20 kilos de marihuana ocultos en una encomienda en Corrientes

A continuación, fue tajante: “No voy a pedir perdón de algo que no he dicho de ninguna manera. No acepto esa imputación”.

Cipolini remarcó que su conducta personal lo aleja de cualquier expresión de ese tipo: “Soy un hombre grande, tengo hijas, tengo nietas, y jamás me permitiría una frase así en un ámbito de respeto. Repudio totalmente los dichos que se levantaron sobre mi persona”.