Consumo de drogas en la Policía: expulsan a aspirantes y piden la destitución de dos agentes por casos positivos

La fuerza policial chaqueña endureció los controles internos luego de que una serie de narcotests realizados en la Escuela de Policía detectaran resultados positivos entre aspirantes del 41° curso de formación. Según confirmó el director del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, los alumnos implicados fueron separados de inmediato, mientras que dos agentes en funciones enfrentan un proceso disciplinario que podría terminar en su destitución.

Urturi explicó que los estudiantes que dieron positivo en los exámenes toxicológicos fueron dados de baja automáticamente, ya que aún no tienen estado policial ni mantienen un vínculo jurídico con el Estado provincial.

“Desde la reforma de 2004 nadie ingresa directamente como policía. Antes deben aprobar el curso. Si un aspirante da positivo, se lo desafecta porque todavía no forma parte de la institución”, detalló durante una entrevista en Radio Libertad.

El funcionario remarcó que estos alumnos no quedan bajo supervisión del OCI, debido a que el organismo solo interviene cuando existe relación laboral: “No son empleados policiales y no cuentan con derechos ni obligaciones administrativas. Por eso no se abre un sumario”.

Dos policías bajo investigación: consumo dentro del predio del aeropuerto

A diferencia de los cadetes, dos efectivos de la Comisaría 11ª sí quedaron sometidos al régimen disciplinario. El caso ocurrió el 3 de noviembre, cuando un cabo primero y un cabo fueron denunciados por consumir estupefacientes dentro del predio del aeropuerto.

En ese expediente, el OCI concluyó la instrucción y pidió la sanción máxima: “El 26 de noviembre elevamos al Ministerio la solicitud de destitución. Al ser policías en funciones, la resolución final la toma el gobernador”, señaló Urturi. El organismo ya concluyó todas sus actuaciones y aguarda el pronunciamiento del Poder Ejecutivo.

Qué ocurre con los expulsados

Consultado por la situación de los aspirantes que quedaron fuera del curso, Urturi indicó que los expulsados no reciben acompañamiento institucional, justamente porque nunca fueron designados agentes.

Para el personal policial sí existe un Departamento de Servicios Sociales, encargado de realizar contención, seguimiento y eventualmente derivaciones profesionales. “Ese dispositivo no aplica para alumnos porque no tienen vínculo laboral”, insistió.

El ingreso formal a la fuerza recién se concreta una vez aprobado el curso y con la firma del decreto de nombramiento.

Más controles y casi 500 cadetes sometidos a narcotests

Tras los primeros resultados positivos, la Escuela de Policía reforzó los controles internos. Cerca de 490 cadetes del nuevo curso deben realizarse el narcotest, que detecta consumo de marihuana, cocaína, benzodiacepinas, barbitúricos, opiáceos y metanfetaminas.

El análisis se realiza en presencia del alumno y del personal que supervisa el procedimiento, y los resultados se leen en el momento. "La medida busca garantizar que quienes están próximos a incorporarse a la Policía cumplan con los estándares de idoneidad, disciplina y aptitud exigidos para el servicio", resaltan.