Ciclo lectivo 2026 en Corrientes: las fechas clave para todos los niveles educativos

El Ministerio de Educación de Corrientes ha oficializado el Calendario Único de Actividades Escolares para el Período Lectivo 2026, aplicable a todas las Unidades Educativas de gestión estatal y privada en todos los niveles y modalidades. La medida busca dar cumplimiento a la Resolución N° 508/25 del Consejo Federal de Educación, que exige un mínimo de días y horas de clase.

El Periodo Escolar 2026 iniciará formalmente con la presentación del Personal de Conducción el 10 de febrero y se extenderá hasta el último día hábil de febrero del año siguiente.

Fechas clave para el Ciclo Lectivo 2026

El calendario establece las siguientes fechas clave para los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario:

Inicio de Clases: Lunes 02 de marzo de 2026.

Finalización de Clases: Viernes 18 de diciembre de 2026.

Receso Escolar de Invierno: Del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio de 2026.

El ciclo lectivo para estos niveles se estructurará en dos cuatrimestres: el primero irá del 02 de marzo al 31 de julio, y el segundo abarcará del 01 de agosto al 11 de diciembre de 2026.

Mínimo de días y horas reloj

La Resolución N° 4706 establece un mínimo de 190 días de clase para cumplir con el estándar nacional. Para asegurar la calidad educativa, se fijaron mínimos de horas reloj para cada nivel:

Nivel Inicial: mínimo de 570 horas reloj.

Nivel Primario: mínimo de 862 horas reloj.

Nivel Secundario: mínimo de 925 horas reloj.

Cabe destacar que un "día de clase efectivo" en los niveles primario y secundario se considera cuando se completan al menos cuatro (4) horas reloj de actividades pedagógicas con los estudiantes.

El Ministerio también dispuso que, en caso de ser necesario, los establecimientos deberán arbitrar los medios para alcanzar al menos el 80% de las clases previstas, pudiendo incorporar los sábados o aplicar la recuperación en proceso.

Calendario para el Nivel Superior

Para el Nivel Superior, el ciclo lectivo se desarrollará con un cronograma diferenciado: