El Gobierno lanzó una nueva línea de créditos para unificar deudas: tasa reducida, una sola cuota y hasta 60 meses de plazo

El Gobierno del Chaco anunció una nueva línea de préstamos de consolidación de deudas destinada a trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. El programa, que será instrumentado a través del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y ECOM Chaco, permitirá unificar en un solo crédito todas las obligaciones financieras y no financieras, con una tasa sensiblemente menor a la del mercado y cuotas que no podrán superar el 50% del salario.

La iniciativa estará disponible desde el 9 de diciembre y busca aliviar el peso del endeudamiento que afecta a miles de hogares chaqueños. “Este programa está pensado para ordenar las finanzas de los agentes y ofrecer herramientas concretas frente al contexto económico”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, en el anuncio oficial realizado en Casa de Gobierno.

A quiénes está dirigido

El beneficio alcanzará a agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial que cobren sus haberes a través del NBCH y cuyo recibo de sueldo sea procesado por ECOM Chaco S.A.

Desde Hacienda remarcan que el objetivo es brindar una vía de reordenamiento financiero a quienes hoy destinan gran parte de sus ingresos al pago de múltiples créditos.

Condiciones del préstamo: una sola cuota y tasa más baja

La nueva línea contempla:

Plazo: hasta 60 meses .

Tasa: hasta un 50% inferior a las vigentes en el sistema financiero y no financiero, según monto y plazo.

Tope de afectación: cuota única que no podrá superar el 50% del sueldo .

Tasa fija: se mantendrá estable durante toda la vida del crédito, desde la primera hasta la última cuota.

El presidente del NBCH, Germán Dalghren, señaló que la propuesta busca dar “una solución real y accesible”. “Muchísimas familias destinan la mayor parte del salario al pago de diferentes préstamos. Unificar todo en una sola cuota y con tasa fija permitirá recuperar previsibilidad y tranquilidad”, sostuvo.

La jefa de Banca Personal del NBCH, Claudia Ledesma, agregó que la consolidación permitirá “ordenar el mapa de deudas de cada cliente” y mejorar la disponibilidad de fondos mes a mes.

Qué deudas se podrán unificar

El préstamo permitirá agrupar:

Obligaciones con bancos y financieras .

Créditos tomados en mutuales y cooperativas .

Créditos de consumo .

Deudas con estudios jurídicos o en instancia judicial.

Los interesados deberán presentar constancias de cada una de las obligaciones que deseen consolidar.

Cómo iniciar el trámite

El NBCH habilitará múltiples canales para iniciar la gestión:

WhatsApp oficial del banco , Online Banking y sitio web (www.nbch.com.ar → sección Préstamos / Préstamo de Consolidación).

Atención presencial en todas las sucursales y oficinas comerciales de la provincia.

Una vez iniciada la solicitud, un asesor del NBCH se comunicará para completar el proceso de evaluación y otorgamiento.

Desde el Gobierno provincial destacan que la medida forma parte de una estrategia de acompañamiento en un contexto económico desafiante, donde las tasas del mercado y la inflación presionan con fuerza sobre los ingresos familiares. “Buscamos que las familias chaqueñas recuperen capacidad de planificación y alivio en su economía diaria”, concluyó Abraam.