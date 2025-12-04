Coqueluche: el ministro de Salud de Corrientes cuestionó a quienes no vacunan a sus hijos

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, se refirió a la importancia de la vacunación obligatoria en el marco de la reciente confirmación de 456 casos de Coqueluche (tos convulsa) en el AMBA, que provocaron la muerte de siete menores de dos años en el país.

Corrientes insiste en la vacunación ante la circulación de Sarampión: "El riesgo es muy alto"

El funcionario cuestionó duramente a las personas que no cumplen con el calendario de vacunación de sus hijos, recordando la solidez científica de las dosis.

“Es inexplicable que la gente no quiera vacunar a sus hijos. Cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, sostuvo el ministro Cardozo.

El ministro remarcó la importancia de completar esquemas, ya que “el calendario de vacunación es obligatorio, gratuito y universal para todas las etapas de la vida”.

Corrientes con altos indicadores y cero casos

Ricardo Cardozo destacó que la provincia de Corrientes no reportó casos de Coqueluche este año, un logro que atribuyó a los altos indicadores de cobertura que maneja la jurisdicción.

En Corrientes, la cobertura de vacunación alcanza el 90% en embarazadas y el 80% en bebés, y la meta es finalizar este año con un 95% de cobertura general.

Alerta por Coqueluche y vacunación clave

La Coqueluche es causada por la bacteria Bordetella pertussis y es sumamente contagiosa. Comienza como un resfriado común con prevalencia de tos, pero en cuadros severos puede provocar dificultad para respirar, vómitos y agotamiento generalizado, siendo más frecuente y peligrosa en niños menores de cinco años y bebés.

La vacunación es clave para la prevención. Se recuerda que las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Para la aplicación, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Esquemas esenciales de vacunación

Embarazadas: deben aplicarse la Triple Bacteriana Acelular a partir de la semana 20 de gestación, en todos los embarazos.

Recién Nacidos: deben recibir Hepatitis B y BCG.

Primer Año de Vida: incluye dosis de Rotavirus, Quíntuple, IPV, Neumococo conjugada, Meningococo, Antigripal, Triple viral y Hepatitis A.

Cambios en el calendario 2026

El ministro también recordó la decisión tomada en el Consejo Federal del Salud (COFESA) de adelantar la segunda dosis contra el Sarampión. A partir de 2026, la aplicación de la Triple Viral (que previene Sarampión, Paperas y Rubeola) será a los 18 meses, en lugar de a los 5 años, buscando mayor protección y cobertura poblacional.