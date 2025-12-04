Gustavo Valdés advierte al Gobierno de Milei: "No cambiamos leyes por plata"

Tras participar de la jura de los nuevos diputados nacionales por Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a las futuras negociaciones de la provincia con el Gobierno nacional, que iniciará el próximo gobernador, Juan Pablo Valdés, después del 10 de diciembre.

Valdés, quien dejará su cargo como gobernador, aseguró que el vínculo con la Casa Rosada será de diálogo y colaboración, pero marcó límites claros.

“No cambiamos leyes por plata”

Consultado sobre si el Gobierno nacional se comprometió a enviar fondos a cambio de apoyo en proyectos clave en el Congreso, el mandatario fue tajante:

"No cambiamos leyes por plata. No es esa la forma de negociar políticamente," sostuvo Valdés.

El gobernador señaló que la futura agenda de discusión con la Nación debe enfocarse en temas prioritarios para la provincia como el Presupuesto 2026, la deuda, las obras públicas y la necesidad de modernizar la legislación.

En un tono más conciliador, Valdés se refirió a las promesas incumplidas del Gobierno con el Pacto de Mayo, señalando que "todo gobierno tiene un periodo de maduración" y que el presidente Javier Milei "ya es un presidente que está teniendo más equipo y que podemos hablar de cuestiones incluso más profunda".

El bloque de la UCR y el apoyo al "cambio"

Respecto a la conformación de los bloques legislativos, Valdés confirmó que los nuevos diputados correntinos se sumarán al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y descartó su integración a la fuerza Provincias Unidas, que había surgido antes de las elecciones.

No obstante, el gobernador garantizó el apoyo a las iniciativas que considere positivas para el país, alineándose con el proyecto de cambio que impulsó el radicalismo: "Nosotros creemos en el cambio y todo lo que podamos aportar para que la República Argentina le vaya bien, lo vamos a hacer".