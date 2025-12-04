El Gobierno nacional determinó en las últimas horas de este jueves, el aumento de los subsidios en el AMBA ante un escenario de paro de colectivos de 24 horas ratificado por la UTA (Unión Tranviarios Automotor) para este viernes 5 de diciembre ante el incumplimiento salarial. La Secretaría de Transporte de la Nación a través de la Resolución 86/2025 publicada en el Boletín Oficial, actualizó la estructura de costos y por estas horas evalúa la cantidad de subvenciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento del servicio.

Por su parte, el gremio que nuclea a los choferes de los micros que recorren diariamente el Área Metropolitana de Buenos Aires definirá si mantiene o no la medida de fuerza anunciada. Por el momento, el sindicato no ratificó la medida y se espera que la sostengan en caso de que los empleados no perciban su salario completo

El conflicto escaló hace dos semanas atrás, cuando las empresas prestadoras del servicio informaron que los haberes y el medio de aguinaldo de diciembre, sería pagado en cuotas.

Titular de la UTA (Unión Tranviaros Automotor), Roberto Fernández

Sobre el conflicto salarial, la resolución tomó en cuenta el incremento del salario básico conformado para el conductor de corta y media distancia en AMBA, el rubro Viáticos/Reintegro de Gasto y, también, el "Premio Estímulo" para la zona del Gran La Plata.

Desde la UTA enfatizaron que si la situación económica de los choferes no se modifica en lo que resta del jueves, sostendrán el paro y advirtieron que “a partir de las 00 del viernes, empresa que no paga, colectivo que no sale”.

El sindicato y las empresas asumen que, no hay posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dicte la conciliación obligatoria, porque, legalmente, ésta sólo es posible cuando se está en instancia de negociación paritaria. En este caso, en cambio, se trata de un posible incumplimiento de lo ya negociado.

La postura de la Secretaría de Transporte de la Nación: “El reclamo de la UTA es inequívoco y político”

En declaraciones otorgadas a PERFIL, fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación argumentaron que “el gobierno no tiene que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos. El reclamo de la UTA es inequívoco y político, producto de una interna sindical por la cual deciden levantar un reclamo a nación cuando no corresponde”.

“Nación no tiene ningún incumplimiento ni responsabilidad por lo que circula que podría pasar con el pago de haberes. El pago de los sueldos es responsabilidad del empleador, ósea de las empresas de colectivo que son empresas privadas. Dichas empresas reciben subsidios para cubrir los costos”, replicaron en diálogo con PERFIL.

Secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini

En relación con ello, explicaron que Nación lleva realizadas múltiples actualizaciones de tarifas para que tengan mayor autonomía, “al inicio del gobierno la tarifa cubría un 8% y el subsidio era del 92%. Hoy la relación es de 36/64, esto hace que tengan menor dependencia del estado para el flujo de fondos”, precisaron desde la Secretaría de Transporte de la Nación al ser consultada por este medio.

Por último, afirmaron a PERFIL que “el sistema estaba quebrado y colapsado al inicio del gobierno actual en diciembre del 2023, se le está brindando continuamente recursos y soluciones para que pueda sostenerse sin depender del gobierno, al mismo tiempo que se intenta actualizar de manera gradual la tarifa para que no afecte al pasajero de manera grotesca”.

“No es competencia de la secretaría de transporte como se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas colectivos son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados”, concluyeron.

