El Grupo Metropol compró 150 nuevos colectivos a GNC para renovar su parque automotor de transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires. El directorio de la compañía viajó a China para supervisar y recibir las unidades fabricadas por la empresa King Long, que llegarán al país entre diciembre y enero. La inversión fue de USD 45 millones, lo que marca un hito en el sector ante el requerimiento del Gobierno de la Ciudad para invertir hacia una movilidad más eficiente y sostenible.

Los dueños del Grupo Metropol viajaron a la ciudad de Xiamen, China, para supervisar y recibir formalmente un total de 150 colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) desarrollados por King Long, fabricante mundial de buses. El plan, según señalaron desde la empresa, buscará “renovar por completo la flota de las líneas que la empresa opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de ir hacia “energías más limpias, eficientes y sostenibles en el transporte público”.

“Esta inversión marca un antes y un después en la movilidad. Es el paso más grande que se ha dado hacia un transporte más limpio, y es posible gracias a los incentivos que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su plan de Movilidad Sustentable”, destacó un comunicado de prensa de la empresa. Los vehículos ya iniciaron su traslado hacia la Argentina y comenzarán a arribar entre diciembre y enero, dando inicio a una nueva etapa para la movilidad urbana del AMBA.

“Estar en la planta, ver las unidades terminadas y listarlas para su embarque es un momento histórico para nuestra empresa y para el sector. Esta inversión refleja nuestro compromiso con una movilidad más limpia, moderna y eficiente para los pasajeros y para la ciudad”, destacó Eduardo Zbikoski, director de Grupo Metropol.

Una empresa familiar misionera, arraigada en CABA

Metropol es una empresa familiar argentina y opera líneas urbanas, provinciales y nacionales, por donde pasan más de 800.000 personas entre las 3 jurisdicciones. Instalada hace casi 30 años en el AMBA, también cuenta con unidades de negocios en Chile, en donde integra la Red de Movilidad de Santiago con más de 700 buses, el 50% eléctricos.

Oriundos de Misiones, los dueños de la empresa avanzaron con un plan que incomoda al Gobierno nacional, que procura cerrar los detalles de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, en el marco de la cruzada de Donald Trump por detener el avance chino en el mundo en el medio de la guerra comercial mundial. En el medio, las fábricas nacionales crujen por la falta de competitividad.

El argumento para comprarle a King Long es el expertise en transporte más limpio y eficiente, ya que “los nuevos colectivos a GNC permiten una operación más amigable con el ambiente, mejorando la calidad del aire y el confort urbano: Reducción de material particulado (PM), que significa aire más puro y respirable; reducción de óxidos de nitrógeno (NOx), que proporciona menos impacto en la salud; hasta 25% menos emisiones de CO₂ por kilómetro; y una operación más silenciosa, que redundan en viajes más agradables y entornos urbanos más tranquilos.

GNC: disponibilidad y confiabilidad

“En conjunto, los 150 buses a GNC ofrecen un impacto equivalente a sustituir 1.500 colectivos diésel, contribuyendo significativamente a los objetivos climáticos de la Ciudad”, señalaron desde la empresa, en donde también destacaron que el GNC es una energía disponible y confiable, ya que “hoy la alternativa más accesible y escalable para acelerar la transición energética del transporte, gracias a su disponibilidad, infraestructura operativa existente y beneficios económicos y ambientales”.

La propulsión a GNC permitirá disminuir la dependencia del gasoil importado, promover proveedores y servicios nacionales, y avanzar en un modelo sustentable y competitivo. Además, cada colectivo además incorporará un sistema ADAS de asistencia a la conducción; cámaras de seguridad y telemetría avanzada; y sensores inteligentes para un mantenimiento predictivo y mayor seguridad.

Tecnología de vanguardia, escala y velocidad

La producción y entrega de las 150 unidades se completó en tiempo récord, con un ciclo de fabricación de solo 16 días hábiles, demostrando la capacidad tecnológica y de volumen del ecosistema industrial chino.

King Long es el tercer fabricante de buses a nivel mundial. Cada día produce 70 buses. Está importante venta para Argentina, representa el 20% de sus operaciones en América Latina.

“Traemos los colectivos de China, pero formamos el talento acá. Es un cambio que empieza por las personas”, destacó Javier Zbikoski, director de Grupo Metropol.