Paolo Rocca: "Argentina necesita una política industrial"

El presidente de Techint, Paolo Rocca, reclamó una política industrial en marco de la 31ª Conferencia Industrial organizada de la Unión Industrial Argentina (UIA). El empresario se refirió a “La industria como fuente de progreso: cómo potenciar los activos productivos frente a los desafíos globales”.

En el plano internacional, según Rocca, Estados Unidos a partir de las sanciones y aranceles demuestra que hay “una administración que interviene y ha provocado una reacción en todo el mundo. Europa está reaccionando y tomando decisiones igualmente agresivas expropiando partes de sociedades, reorganizando la capacidad industrial en áreas que ven estratégicas. Lo mismo están haciendo Canadá y México”.

“Estamos entrando en un nuevo ciclo de intervención intensiva en un mundo inestable”, definió el empresario.

Marcelo Elizondo: “El 70% del comercio mundial ocurre entre países que eliminaron sus aranceles”

En ese contexto, “como país implica volver a pensar en términos de una política industrial, lo cual significa desarrollos sectoriales, áreas que tengo que defender, áreas donde tenemos que promover la transformación, intervención activa sobre los objetivos de largo plazo”.

En el plano local, Rocca apuntó que “Argentina ya tiene una dimensión, no es un país que puede colocarse en un contexto internacional con la fuerza de sus recursos naturales y dejarse guiar por eso. Necesita asociar lo que está haciendo el Gobierno con un fuerte reordenamiento como está haciendo el Gobierno en la macroeconomía, con una política industrial, un término que en la Argentina ha sido desprestigiado por abusos, falta de transparencia, intervenciones, etc”.

“Por ese desprestigio no le quita valor al concepto. Así como la política monetaria, que ha sido violada de todas las maneras, no desprestigia al concepto de política monetaria”, añadió.

Apertura económica y defensa de la industria

"Argentina es un país grande que no puede apoyarse, por su desarrollo, solo sobre solo una cadena valor, la energía, la agroindustria o la minería. La industria es esencial para la cadena de transformación y para dar empleo, calidad institucional", indicó Rocca.

Con respecto a la apertura de la economía, el dirigente dio como ejemplos que el año pasado se importaban 5.000 lavarropas por mes y este año el número creció 85.000, mientras en heladeras se pasó de 10.000 a 80.000.

Esta situación genera disyuntivas para los empresarios, según Rocca: "Produce y da valor agregado o cierra y usa la cadena comercial para distribuir material importado. El Estado cómo se pone ante esta decisión: ¿deja que la fuerza que presione actúen libremente, por el exceso de capacidad en China, la dificultad en competir en nuestro país y dejamos que eso ocurra o podemos tener un diálogo?"

“Tengo la visión de un diálogo con los sectores industriales y discutir la situación de cada uno. Es probable que alguno no tenga vigencia estratégica, pero hay otros que necesitan una transición apoyada para una competitividad sostenida que puedan necesitar una defensa contra el comercio desleal contra exceso de capacidad, e inserción en un contexto mundial que en definitiva quiere que la Argentina sea parte de un Occidente responsable”, afirmó el CEO de Techint.

Rocca recomendó “repensar la política industrial ayudaría a analizar todos los factores de competitividad sobre los cuales podemos construir una industria con una competitividad creciente. Es lo que hacen todos los países del mundo”.

En desarrollo...