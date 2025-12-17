El Riesgo País de la Argentina registró este miércoles 17 de diciembre una marcada volatilidad, llegando a tocar un mínimo intradiario de 555 puntos básicos, su valor más bajo en más de siete años. Según datos de Rava Bursátil, el índice operó con una apertura de 561 unidades y un máximo de 569, cerrando finalmente en este último valor tras un leve rebote por la tarde.

Esta dinámica responde a la reacción positiva del mercado ante las medidas del Banco Central (BCRA) sobre la actualización de las bandas cambiarias por inflación y el plan de fortalecimiento de reservas, lo que ha generado que los rendimientos de los bonos Globales se ubiquen por debajo del 10%.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el monitor de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País Argentina cerró este miércoles en 569 puntos básicos. Durante la sesión, el indicador mostró un comportamiento descendente en la apertura, perforando el piso de los 560 puntos para alcanzar un mínimo de 555 unidades, una cifra que no se observaba desde el 31 de julio de 2018.

Riesgo País miércoles 17 de diciembre

Sin embargo, hacia el cierre de la rueda, el índice experimentó un avance de 8 unidades respecto al mínimo del día, estabilizándose en 569 puntos, lo que representa un aumento marginal frente al cierre previo de 561, pero manteniendo la tendencia de fondo en niveles mínimos de la gestión actual.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador elaborado por el banco JP Morgan ha mostrado una tendencia de compresión acelerada. Al cierre de la semana pasada, el índice se ubicaba en torno a los 625 puntos básicos, pero comenzó un sendero descendente tras los anuncios oficiales del lunes 15 de diciembre. En esa jornada, el Riesgo País ya había experimentado una reducción del 5,4%, situándose en 590 unidades, como respuesta a la decisión del BCRA de implementar un nuevo esquema donde el techo y el piso de la banda cambiaria evolucionarán según la inflación del Indec a partir de enero de 2026.

La mejora acumulada desde el viernes pasado es del 8,8%, lo que equivale a una caída de 55 puntos básicos en apenas tres ruedas hábiles. Esta evolución favorable ha permitido que los títulos públicos soberanos, especialmente los bonos Globales bajo ley de Nueva York, registraran subas promedio del 2%. Como resultado, el mercado ha comenzado a especular con la posibilidad de que el Gobierno realice una nueva colocación de deuda en los mercados globales durante el mes de enero, dada la sustancial mejora en el perfil crediticio percibido.

A pesar de la volatilidad intradiaria de este miércoles, donde el índice rebotó levemente desde sus mínimos, la tendencia semanal refleja un fuerte optimismo inversor. Según consignó el diario La Nación, "por primera vez, todos los Globales cerraron con rendimientos de un dígito" (Reinhold, M., El riesgo país tocó el valor más bajo en más de siete años, 17/12/2025). Este escenario de tasas inferiores al 10% anual es considerado por los analistas como el umbral necesario para que el país recupere el acceso al financiamiento voluntario externo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero confeccionado por el banco de inversión JP Morgan que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos son considerados "libres de riesgo" en el mercado internacional, por lo que el índice representa la sobretasa o el "costo extra" que debe afrontar una nación para obtener crédito, reflejando la probabilidad percibida de que el emisor no cumpla con sus compromisos financieros.

Técnicamente, el índice se expresa en puntos básicos (pb). Una diferencia de 100 puntos básicos equivale a un 1% de interés adicional sobre la tasa que paga Estados Unidos. Por ejemplo, con un Riesgo País en 569 puntos, si la tasa de los bonos estadounidenses fuera del 4%, la Argentina debería pagar aproximadamente un 9,69% anual para colocar nueva deuda en las mismas condiciones de plazo. Según define El Cronista, el indicador "mide cuánto más de interés deben pagar los títulos de deuda de un determinado país, respecto a los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos" (Redacción, Qué es el riesgo país, qué significa y cómo se calcula, 27/08/2025).

El nivel del Riesgo País no solo afecta al Estado Nacional, sino que funciona como una tasa de referencia para todo el ecosistema económico. Un indicador elevado encarece el crédito para las provincias y para las empresas privadas que buscan invertir, mientras que un descenso sostenido, como el observado en diciembre de 2025, suele anticipar un clima de mayor estabilidad cambiaria y una mejora en las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).