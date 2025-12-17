Meloni se suma a Macron para enfriar el acuerdo UE - Mercosur y Lula lanza un ultimátum

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se sumó al pedido de su par francés, Emmanuel Macron, al pedido de aplazamiento del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea (UE). Desde Brasil, el presidente Lula da Silva sentó una clara posición si no se firma en los próximos días.

La presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, pretende firmar el convenio este sábado 20 de diciembre en la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Brasil, pero primero el visto bueno del Consejo de la UE.

"Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días", declaró Meloni en un discurso al Parlamento, ya que algunas salvaguardas solicitadas para proteger a sus agricultores "no han sido concluidas", informó AFP.

Adónde va el acuerdo UE-Mercosur

Sin embargo, Meloni se mostró "muy confiada" en que a principios de 2026 estarán dadas las condiciones para firmar este acuerdo entre la UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La oposición de Roma cayó como un balde de agua fría para la Comisión, que insistió en los últimos días en la importancia de sellar el acuerdo antes de fin de año. Junto con Francia, Polonia y Hungría, Italia puede formar una minoría de bloqueo entre los 27 Estados miembros de la UE, lo que impediría que se examinara el acuerdo esta semana, indicó AFP.

"Los jefes de Estado y de gobierno debatirán el tema en la cumbre europea" de este jueves 18, aseguró a la AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión.

El ultimátum de Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Macron y a Meloni que asuman "sus responsabilidades",lanzó una especie de ultimátum a los europeos.

"Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente", sostuvo durante una reunión ministerial en Brasilia. "Si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos".

El pacto UE-Mercosur, negociado desde 1999, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina.

Al igual que España, Alemania instó a firmar el tratado esta semana y su jefe del Gobierno, Friedrich Merz, prometió ejercer una presión "intensa" sobre sus socios europeos el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, instando a no "regatear" en los grandes tratados comerciales.

El Mercosur y la EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio

Un diplomático europeo admitió de forma anónima antes de la cumbre que "la situación puede ponerse muy tensa". "Si hubiera una voluntad de imponerlo por parte de las instancias europeas, Francia se opondría de manera muy firme", afirmó Macron este miércoles, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El dirigente francés se encuentra bajo una fuerte presión para detener la firma del pacto ya que el conjunto de la clase política es unánime contra el acuerdo en su forma actual.

Los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción.

París, por eso, pide una "cláusula de salvaguarda" en caso de perturbación del mercado, así como medidas "espejo" para que los productos importados respeten las normas ambientales y sanitarias de la UE y controles sanitarios reforzados.

Protestas en Bruselas

El líder del primer sindicato agrícola francés, FNESA, Arnaud Rousseau, llamó a Macron a "votar no" si el acuerdo se somete a votación el jueves, cuando se espera una manifestación de 10.000 agricultores en Bruselas.

Para tranquilizar al sector, la UE añadió medidas de salvaguarda: un seguimiento de productos sensibles como la carne vacuna, las aves de corral o el azúcar, y la promesa de intervenir en caso de desestabilización del mercado.

LM CP