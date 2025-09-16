El Mercosur y la EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA (Islandia, Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza) firmaron un Tratado de Libre Comercio este martes 16 de septiembre de 2025 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

El Tratado de Libre Comercio Mercosur – EFTA creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un Producto Interno Bruto combinado de más de US$ 4,3 billones.

"Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”, indica el comunicado conjunto.

En su carácter de Tratado de Libre Comercio integral y de base amplia, cubrirá comercio de bienes y servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

Su entrada en vigor aún depende de su ratificación por los parlamentos de cada país miembro de ambos bloques.

Negociaciones entre Mercosur y EFTA

Las negociaciones comenzaron en julio de 2017 en Buenos Aires y, desde principios de 2024, ambos bloques “se involucraron en un intenso proceso de negociaciones basado en los resultados conseguidos hasta agosto de 2019". La etapa final incluyó tres rondas de negociación presenciales en Buenos Aires y encuentros en línea.

Por el MERCOSUR, firmaron el acuerdo el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, Gerardo Werthein; el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira; el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin; y la Viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Patricia Frutos.

Por la EFTA, los firmantes fueron el Vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin; el Ministro de Cultura, Innovación y Educación Superior de Islandia, Logi Már Einarsson, la Ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth; y el Embajador Frank Buechel en representación de Liechtenstein.

"Hoy enviamos una señal clara de que en un mundo marcado por restricciones comerciales y por el aumento del proteccionismo, seguimos defendiendo el comercio internacional basado en reglas", dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante la ceremonia de firma en Rio de Janeiro.