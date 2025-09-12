viernes 12 de septiembre de 2025
ECONOMIA
Privatizaciones

El Gobierno anunció la fecha de la primera apertura de sobres para concesionar rutas nacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, le puso fecha para conocer las ofertas que corresponden 741 kilómetros de las denominados Tramos Oriental y Conexión.

Ruta del mercosur
La FEC alerta por los tramos de ruta deteriorados en Corrientes. | Gentileza

El ministro de Economía, Luis Caputo anunció que el 8 de octubre se realizará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión a privados de las rutas nacionales 12, 14, 135, -015, 117 y 174.

“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, informó Caputo a través de un posteo en su cuenta de la red social X.

Y añadió: “Para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar”.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, concluyó Caputo.

Cuáles son las rutas a concesionar

- Ruta Nacional 12: Va desde Buenos Aires hasta Misiones. Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná. Es clave en el corredor bioceánico.

- Ruta Nacional 14: Corre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires. Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación.

- Ruta Nacional 135: Une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay). Es una vía directa al país vecino.

- Ruta Nacional A015: Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay). Es muy importante para el intercambio energético y turístico.

- Ruta Nacional 117: Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana (Brasil). Aunque está en Corrientes, se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14.

Ruta Nacional 174: Es el puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Une directamente Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos). Es clave para el tránsito este-oeste, conectando el litoral con la zona núcleo.

LM

