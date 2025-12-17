La discusión por el Presupuesto 2026 arrancó con un clima de fuerte tensión política en la Cámara de Diputados. Al inicio de la jornada parlamentaria, la líder del bloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, tomó la palabra al inicio de la sesión y lanzó una dura acusación contra el Gobierno del presidente Javier Milei, al que señaló por recurrir a prácticas de presión política para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar no solo con el proyecto presupuestario, sino también con las leyes de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal incluidas en el temario.

A viva voz y frente a un recinto colmado, la dirigente política cuestionó de manera directa el uso de los Aportes del Tesoro Nacional como herramienta de negociación con las provincias: “No me gusta que se compren votos, no me gusta que se extorsione con ATN”, expresó, y reclamó que los legisladores “den la cara” por las decisiones que adoptan en el Congreso. Dentro de este mismo pasaje, recordó el emblemático caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en la frontera con Paraguay con miles de dólares en su poder, y lo vinculó con el modo en que, según denunció, se construyen mayorías para aprobar leyes que calificó como perjudiciales para la población.

De hecho, las declaraciones de Bregman se produjeron en los primeros minutos de una sesión decisiva. Poco después, el oficialismo consiguió el quórum con el respaldo del PRO, la UCR y gobernadores aliados, y puso en marcha el debate con el objetivo de sancionar el Presupuesto durante la madrugada. La estrategia del Gobierno libertario apunta a enviar el proyecto al Senado antes de fin de año y cerrar así uno de los capítulos centrales de su agenda legislativa.

Por su parte, el diputado Néstor Pitrola advirtió que el proyecto avanza sobre derechos ya consagrados y planteó que resulta “ilegal e inconstitucional” intentar derogar leyes permanentes mediante una norma presupuestaria, cuyo alcance jurídico tiene vigencia limitada a un solo ejercicio. Mencionó las normas vinculadas al presupuesto universitario, la emergencia pediátrica y el sistema de discapacidad, y alertó sobre el impacto que podría tener su eliminación.

Bregman apuntó contra Petri por el gasto en aviones de defensa

La dirigente política endureció sus críticas contra el exministro de Defensa durante el debate parlamentario y puso el foco en la compra de 24 aviones F-16 usados a Dinamarca por unos US$301 millones, con apoyo de Estados Unidos, para modernizar la Fuerza Aérea Argentina, una decisión que, según planteó, revive escenas del pasado que la sociedad argentina rechaza. Aunque la compra fue en 2024, los aviones llegaron progresivamente a Córdoba en diciembre, en medio de fuertes cuestionamientos públicos, generando debate sobre su costo y utilidad estratégica.

Al cuestionar el gasto militar y las políticas del gobierno de Milei, sostuvo que “no nos gustan los aviones en Plaza de Mayo, ni en el 55 ni en 2025”, en alusión a los bombardeos y al peso simbólico de la presencia militar en el centro político del país. La crítica se extendió al plano geopolítico, al acusar a Petri de evitar cualquier confrontación con las potencias centrales y lanzar una frase que sacudió el recinto: “No se mete con el imperialismo porque Inglaterra manda”.

Dentro de ese marco, describió al proyecto como “lo que queda” luego de garantizar los compromisos financieros del Gobierno. Hacia el final de su intervención, dejó una advertencia directa sobre las consecuencias económicas y sociales que, a su entender, se verán a corto plazo. “Los amigos estafadores de Caputo van a cobrar, el Fondo Monetario Internacional va a cobrar y la sociedad va a ver rápidamente lo que significa este Presupuesto”, sentenció.

Los aviones llegaron progresivamente a Córdoba en diciembre

Cuáles son las claves del proyecto del Presupuesto 2026

La agenda parlamentaria de hoy pone en el centro el proyecto de Presupuesto 2026, en una sesión clave y decisiva, que, de ser aprobado, será el primero de la gestión del presidente Javier Milei. Durante sus dos primeros años de gobierno, el Ejecutivo gobernó sin una ley presupuestaria propia y prorrogó la norma correspondiente al ejercicio 2023.

Acerca del plano educativo, uno de los puntos más sensibles es la propuesta de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, que elimina la actualización automática de las partidas según la inflación y amplía el margen de decisión del Poder Ejecutivo sobre los fondos destinados a las universidades. De forma paralela, el programa de asistencia para familias con hijos en escuelas privadas registra una caída real cercana al 13,5%, atribuida a una menor demanda, mientras que el grueso de la inversión del área se concentra en el sostenimiento de las becas estudiantiles.

Sobre materia previsional, el proyecto mantiene el bono de $70.000 para los haberes mínimos, pero sin ningún mecanismo de actualización, que implica si la inflación continúa, el refuerzo perderá poder de compra a lo largo de 2026. A su vez, el Presupuesto prevé una reducción en los recursos destinados a las pensiones no contributivas por invalidez, una decisión que el Gobierno justifica en los procesos de auditoría y revisión de beneficiarios que viene llevando adelante.

En el área social, el eje está puesto en la redistribución de recursos: se contempla un aumento real en las partidas de la Asignación Universal por Hijo, que pasa a ser la principal herramienta de asistencia directa. En contraste, se reducen los fondos para políticas alimentarias y comedores, en línea con la estrategia oficial de eliminar intermediarios.

El Gobierno logró quórum al Presupuesto 2026 y va por la derogación de la Ley de Discapacidad

Por último, el esquema macroeconómico del proyecto se basa en una proyección de inflación anual del 10,1% y un crecimiento del PBI del 5%. También establece que cualquier mejora en la recaudación por encima de lo previsto se destinará a reducir impuestos y no a incrementar el gasto, sosteniendo un superávit primario estimado en el 1,5%.

