Presupuesto 2026: las proyecciones de inflación, dólar y crecimiento del proyecto de ley

La Cámara de Diputados trata el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo, donde el oficialismo obtener la media sanción del dictamen de mayoría que le permitiría pasar a la Cámara Alta para lograr la media sanción restante.

El articulado del proyecto se basa en proyecciones económicas del Gobierno, que le permitirán su ejecución.

En el Artículo 1, el proyecto de Ley sostiene que “el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario”.

De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se prevé un superávit financiero para la Administración Pública Nacional de $0,2 billones, que sube a $2,7 billones para todo el Sector Público Nacional, donde también se incluyen a las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes estatales.

Proyecciones macroeconómicas

El proyecto estima un crecimiento del PBI de 5%, apuntalado por un avance del consumo privado, la inversión y las exportaciones. “El crecimiento previsto para el período 2025-2028 tanto del PIB en general como de la Inversión traerían aparejado un robusto crecimiento de importaciones, que se atenuará a partir del 2027”, según la OPC.

Además, se estima una inflación de 10,1% y el precio del dólar en $1.423. “A partir de ese año, se proyecta un crecimiento sostenido, una clara tendencia a la desinflación y una evolución del valor de la divisa norteamericana por debajo de la inflación”.

Otros puntos destacados del presupuesto, según la OPC

- Se incorporan los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.

- La recaudación crecerá 0,47% del PIB, con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales.

- El aumento en impuestos coparticipables explica mayores ingresos de las provincias por esta fuente.

- El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%.

- Para los jubilaciones, se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de $70.000, sin aumentos durante 2026. Además prevé una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez.

- Las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año y a universidades 8,8% . No se identifican giros a CABA por el servicio de seguridad.

- Las empresas públicas recibirán de la Administración Pública Nacional (APN) $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.

- Los ingresos totales permitirán un excedente, por lo que las necesidades netas de financiamiento serán de -$0,2 billones.

LM