Con cambios de último momento, el Gobierno destrabó el dictamen del Presupuesto 2026

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, firmó este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, con el objetivo de avanzar hacia la media sanción en la sesión especial convocada para mañana. El oficialismo logró reunir las voluntades necesarias tras una jornada de negociaciones con bloques aliados y con una corrección de último momento en el texto enviado por el Poder Ejecutivo.

El despacho mayoritario cosechó 28 firmas —seis de ellas en disidencia parcial— provenientes de los diputados de La Libertad Avanza y de sus socios parlamentarios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. En paralelo, los 18 legisladores de Unión por la Patria presentaron un dictamen de minoría, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.

La principal novedad surgió sobre el cierre del debate: el Gobierno introdujo cambios en su propio proyecto y dejó sin efecto la derogación de las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico. Ambas normas habían sido aprobadas e insistidas por el Congreso con mayorías superiores a los dos tercios, luego de haber sido vetadas por el presidente Javier Milei, y se habían convertido en uno de los puntos más sensibles de la discusión legislativa.

